エンゼルス戦に先発、トラウトを打席に迎えた大谷の変化

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。エンゼルス時代の盟友、マイク・トラウト外野手との対戦で見せた表情と行動に、地元局の放送席も「友情が終わるかも」と沸いた。

注目を集めたのは、3回2死無走者で迎えたこの日2度目の対戦だ。1ストライクからの2球目、大谷の低めのスプリットをトラウトは打ちに行き、右足のつま先を直撃する自打球になった。思わず飛び跳ねるトラウトに、マウンド上の大谷は首をひねりながらいたずらっ子のような表情を見せている。

ここでドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席では、実況のスティーブン・ネルソン氏が自打球の瞬間、思わず「イーーー」と自分が当たったかのような声。解説で元ドジャースのエリック・キャロス氏は「あのようなシンカーを投げてごめんなさいという感じですね」と続けた。

画面はリプレーとなり、実況は大谷の表情を見て「あはは。この2人を見てください」と大笑い。解説は「ここでもう1球シンカーを投げたら、もう冷酷そのものですよ」と続ける。さらに「もし友達なら、外角高めにストレートを投げてくれるんでしょうけどね」と笑いが続く中、大谷の3球目は外角低めの真っすぐ。

解説が「今のはそのストレートでしたね！ 彼らは友達ですね。もしもう1球シンカーを投げたら…」。実況が「友情が終わるかも」と口にする中で大谷の投球が注目されたが、その後カウント1-2から外角低めに逃げていくスイーパーで空振り三振を奪った。

大谷はこの試合、4回までに11個の三振を奪う驚きの投球を披露。最速98.5マイル（約158.5キロ）のストレートと、大きく変化するスイーパーやカーブで打者を翻弄した。5回途中まで投げ4安打3失点、86球で降板した。



（THE ANSWER編集部）