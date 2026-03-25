東大卒のクイズプレーヤー伊沢拓司が２４日、日本テレビ「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？ＳＰ」に出演。京大卒の宇治原史規とのコンビで賞金１０００万円に挑戦した。

快調にスタートするも、中盤の「通学路を表す正しい標識はどっち？」の問題で、通学する子供２人がシルエットになった道路標識の「青色背景にシルエットが白」か「黄色背景にシルエットが黒」の２択が出題された。

２人は「嫌な問題ですね」と口を揃え、伊沢が「僕、免許の試験、１回落ちてるんで」と明かし、宇治原が「ええっ！？」と反応。スタジオにも驚きの声が起こり、司会の劇団ひとりも「嘘でしょ！？クイズ王、免許試験落ちるの！」と驚いた。

伊沢は「そうなんですよ、落ちました。筆記を落ちまして」。宇治原と劇団ひとりが「結構な合格率ですよ」「俺でも１発で受かったのに」と驚き、伊沢は「人生でちゃんと試験落ちたの、あれが最初でしたね」と明かしていた。

ただし運転免許の学科試験に関して「僕、２回受けてるから、人の２倍勉強してます」と自信をみせ、正解に導いていた。