ポケットモンスターをプロデュースする株式会社ポケモンと、QuizKnockを運営するbatonが共に製作した、中高生向け探究型学習教材が登場。「ポケモン探究学習 -「メガシンカ」の考察から現実世界の理解を深める-」が、ポータルサイト「探究Knock」でリリースされました☆ 探究Knock「ポケモン探究学習 -「メガシンカ」の考察から現実世界の理解を深める-」 リリース日：2025年9月22日（月）対象年齢：中学1年生〜高