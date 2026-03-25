『呪術廻戦』過去の術師たちとの戦いの行方は… 「死滅回游 前編」第12話あらすじ＆場面カット
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第12話（通算59話）「仙台結界」が、26日にMBS・TBS系にて放送される。これに先立ち、先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】意味深な五条と夏油の後ろ姿も…『呪術廻戦第3期第12話場面カット
乙骨憂太。五条悟に次ぐ現代の異能。仙台結界（コロニー）に足を踏み入れた乙骨は、三竦みの四つ巴の一角、ドルゥヴ・ラクダワラを堕とした。
第12話は、その影響を受け、休眠中であった黒沐死が動き始める。一般人に襲い掛かる黒沐死と対峙する乙骨。そして、同じく四つ巴の一角である石流龍と、烏鷺亨子はその様子を注視していた。過去の術師と特級呪霊を交えた苛烈極まる戦いの結末は。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【画像】意味深な五条と夏油の後ろ姿も…『呪術廻戦第3期第12話場面カット
乙骨憂太。五条悟に次ぐ現代の異能。仙台結界（コロニー）に足を踏み入れた乙骨は、三竦みの四つ巴の一角、ドルゥヴ・ラクダワラを堕とした。
第12話は、その影響を受け、休眠中であった黒沐死が動き始める。一般人に襲い掛かる黒沐死と対峙する乙骨。そして、同じく四つ巴の一角である石流龍と、烏鷺亨子はその様子を注視していた。過去の術師と特級呪霊を交えた苛烈極まる戦いの結末は。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
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