俳優の鈴木亮平(42)が25日、自身のXを更新。自身を騙る「なりすましアカウント」のまさかの正体にツッコミを入れた。

24日、「鈴木亮平【リ】」を名乗るアカウントが突如、X上に出現。25日にはアカウント名を「鈴木亮平改」へと変え、鈴木の主演ドラマTBS日曜劇場「リブート」に関する投稿を続けた。さらに“なりすまし”であるにも関わらず、「Xから認証頂きました」と、X認証マークの青バッジを付与されたことも明かした。

この謎のアカウントのIDは「@K_Matsuyama2023」。過去の投稿から、俳優・松山ケンイチの公式Xであることが分かる。

「リブート」は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。松山がリブート前の早瀬を、鈴木がリブート後の早瀬と儀堂の2役を演じている。

松山の一連の行動に、鈴木は「いやいや何やってんのマツケン！！！！本気でそれで行くの！？ 日曜日まで！？ どうかしてるぜあんた！」「ついに私のふりをして自分のドラマの宣伝まで始めました。こんな不正を許すな」と、ツッコミを連発していた。