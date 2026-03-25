４月２日付で東証グロース市場に新規上場予定のビタブリッドジャパン<542A.T>の公開価格が、仮条件（１２９０～１３７０円）の上限である１３７０円に決定した。



同社は、ベクトル<6058.T>の子会社でウエルネスケア関連事業を展開する。主に、機能性表示食品のサプリメント「ターミナリアファースト」を中心としたインナーケア商品と特許技術を用いた「ビタブリッドＣ」成分を含有するスキンケア商品を中心とするアウターケア商品を開発・販売している。また、２４年１１月にはオンライン診療プラットフォーム事業「サステナオンラインクリニック」を開始し、クリニックと提携して医師の処方による医薬品などを提供している。公募株式数１６４万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２４万６０００株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



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出所：MINKABU PRESS