大谷翔平、圧巻の11奪三振！ ドジャース公式が投球写真＆動画を公開「凄い事が起こりそうな予感」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは3月25日に投稿を更新。大谷翔平選手が11奪三振を記録したピッチング姿を披露し、世界中から注目を集めています。
【写真＆動画】大谷翔平選手の圧巻投球ショット
コメントでは、NFLのロサンゼルス・ラムズ公式Instagramが「He's ready for this season（彼は今シーズンの準備ができている）」と反応。ファンからも「GOATANI」「goatani」と、史上最高の選手を意味する「GOAT」と大谷選手の名前を組み合わせた称賛の言葉が多数寄せられました。
また日本からは、「何か今シーズンも凄い事が起こりそうな予感」「ホームラン王とサイ・ヤング賞 いける」「悪いなりにも抑えるのが凄い」「見ているだけで楽しい」と歓喜の声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真＆動画】大谷翔平選手の圧巻投球ショット
「11 Ks from Shohei!」同アカウントは「11 Ks from Shohei!」とつづり、大谷選手の投球ショット2枚と動画1本を公開しました。1枚目は高々と足を上げてワインドアップする姿、2枚目はダイナミックなリリース直前の姿です。動画では三振を取った場面を連続で収めており、圧巻のピッチングを振り返ることができます。
また日本からは、「何か今シーズンも凄い事が起こりそうな予感」「ホームラン王とサイ・ヤング賞 いける」「悪いなりにも抑えるのが凄い」「見ているだけで楽しい」と歓喜の声が上がっています。
山本選手も圧巻のピッチングを21日の投稿では山本由伸選手のピッチング姿を公開していた同アカウント。山本選手もオープン戦に登板し5回無失点7奪三振という圧巻の投球を見せていました。今後の2人のさらなる活躍から目が離せませんね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)