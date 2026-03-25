『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2、日本版声優の続投が決定！

劇場映画の枠を超え、深淵な人間ドラマを描くシリーズを次々と世に送り出す彼らの最新作、『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2が、3月25日（水）よりDisney＋（ディズニープラス）で独占配信される。その配信に先駆け、血と暴力の連鎖を予感させる日本版予告が解禁。さらに、ファン待望の豪華日本版声優陣の続投と、新たな参戦キャラクターが明らかになった。

内田夕夜＆玄田哲章が再戦！宿命の対決はさらなる激化へ

幼い頃の事故で視覚を失ったマットは、研ぎ澄まされた聴覚や嗅覚を武器に、ニューヨークの闇に立ち向かう。しかし、その肉体は常人と変わらず、戦いの中で生傷が絶えることはない。約10年にわたりマットの声を務める内田夕夜は、正義と暴力の狭間で揺れ動くヒーローの葛藤を、重厚な演技で再び体現する。

対するは、裏社会の残虐な支配者でありながら、ニューヨーク市長へと上り詰めた宿敵、キングピンことウィルソン・フィスク（ヴィンセント・ドノフリオ）。慈善家としての仮面を被り、警察やマスコミさえも支配下に置くウィルソンを演じるのは、レジェンド・玄田哲章だ。これまで以上に激しく暴れ回る“狂人”の如きカリスマ性を、過激なまでの熱量で描き出す。

シーズン2では、この二人の対立が過去最大級の衝突へと発展する。マットが自身の“正義”に迷い苦しむ一方で、ウィルソンもまた、愛する者への誠実さと街を守りたいという歪んだ正義を抱えている。血みどろのバイオレンスの先に待つのは、救いか、それとも破滅か。

ジェシカ・ジョーンズ参戦！

さらに今シーズン、ファンを熱狂させるのは私立探偵ジェシカ・ジョーンズの登場だ。渡辺明乃が数年ぶりにジェシカ役として参戦し、マットの戦いにどのような火種を投じるのか期待が高まる。また、マットを支え続ける親友カレン・ペイジ役の木下紗華も続投。実力派キャストたちが、物語の闇をより深く、鮮やかに彩っていく。

「普通」や「無難」といった言葉をことごとく粉砕する、目を背けたくなるほどのバイオレンス・アクション。闇夜から忍び寄る衝撃の展開に、世界は再び震えることになるだろう。

『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン1はディズニープラスで独占配信中、シーズン2は3月25日（水）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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