回転寿司チェーン「スシロー」と、文豪の名を懐いたキャラクターたちが活躍する人気作品『文豪ストレイドッグス』が初コラボ！

「春うらら、来たれスシロー」をテーマに、キャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしコラボグッズが展開されます☆

スシロー『文豪ストレイドッグス』コラボレーション

開催期間：2026年4月1日（水）〜4月19日（日）

開催店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

スシローでおすしを楽しむのはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、アニメ『文豪ストレイドッグス』との初めてのコラボレーションが実現。

2026年4月にTVアニメ放送十周年という節目を迎える『文豪ストレイドッグス』は、異能力を駆使したバトルアクションとさまざまなキャラクターが織りなす物語で多くのファンの皆さまに親しまれています。

今回のコラボレーションのテーマは「春うらら、来たれスシロー」です。

春の訪れを感じるテーマに合わせ、『文豪ストレイドッグス』のキャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしデザインも用意されています。

期間中、キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめるコラボ限定ピック付きメニュー3種がラインナップ。

またキャラクターと一緒にお出かけしたり、日常の様々なシーンで活躍するコラボ限定クリアカード付きのメニューや、キャラクターの春の私服姿をデザインしたコラボ限定アクリルスタンド付きのソフトドリンクも用意されます☆

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り

価格：280円(税込)〜

販売期間：2026年4月1日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数36万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

焼とろサーモンに、チーズとバジルマヨをトッピングして店内でひとつひとつ丁寧に炙った「サーモン バジルマヨチーズ炙り」

チーズとバジルの香りが食欲をそそり、マヨのコクが食べたときの満足感を演出します。

※通常の「サーモン バジルマヨチーズ炙り」も販売されているため、注文の際は注意ください

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え

価格：280円(税込)〜

販売期間：2026年4月1日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数31.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

ふり塩加工で旨みを引き出した赤えびをのせた「マーラー風赤えび揚げネギ添え」

特製のマーラーソースと揚げネギの風味がマッチして、絶妙なおいしさの一皿です。

※通常の「マーラー風赤えび揚げネギ添え」も販売されているため、注文の際は注意ください

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え

価格：280円(税込)〜

販売期間：2026年4月1日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

ジューシーなグリルチキンをのせた「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」

サクサク食感の揚げネギがアクセントになっています。

コラボ限定ピック

種類：全12種

上記で紹介したメニューには、キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめるコラボ限定ピック付き。

「中島敦」や「太宰治」「江戸川乱歩」「福沢諭吉」「芥川龍之介」「中原中也」「森鴎外」「条野採菊」「末広鉄腸」「フョードル・Ｄ」「ニコライ・Ｇ」「シグマ」の12キャラクターからいずれか1種がついてきます。

※コラボ限定ピックはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定ピックは対象メニュー1点につき、ランダムで1枚提供されます

文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り

価格：1,220円(税込)〜

販売期間：2026年4月1日（水）〜コラボ限定クリアカードの手配総数16.2万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

盛り合わせ内容：大とろ1貫、中とろ2貫、炙り中とろ1貫、漬け赤身1貫、ねぎまぐろ包み1貫

天然インド鮪の味わいを様々な味付けで楽しめる6貫盛りセット。

大とろ1貫、中とろ2貫、炙り中とろ1貫、漬け赤身1貫、ねぎまぐろ包み1貫が盛り込まれています。

※通常の「天然インド鮪6貫盛り」も販売されているため、注文の際は注意ください

コラボ限定クリアカード付き

種類：全7種

「天然インド鮪6貫盛り」には、キャラクターと一緒にお出かけしたり、日常の様々なシーンで活躍するコラボ限定クリアカード付き。

背景が透けるクリア仕様になった、風景と重ねて映える一枚です。

※コラボ限定クリアカードはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定クリアカードは対象メニュー1点につき、ランダムで1枚提供されます

抽選で100名に文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セットが当たる

応募期間：2026年4月1日（水）〜4月19日（日）23:59

応募方法：コラボ限定クリアカードの袋に同封されている別紙に記載されている二次元コードから抽選キャンペーンサイトアクセスし、シリアルコードを入力するとその場で抽選結果がわかります

コラボ限定クリアカードの袋に同封されている別紙の二次元コードから抽選キャンペーンサイトにアクセスして応募できるプレゼント企画も実施。

キャンペーンサイトにてシリアルコードを入力すると抽選で100名に文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セットが当たります。

文豪ストレイドッグスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク

価格：1,400円(税込)〜

販売期間：2026年4月1日（水）〜コラボ限定アクリルスタンドの手配総数12.6万セット分が完売次第終了

描き下ろしイラストを使用した、コラボ限定アクリルスタンド付きのソフトドリンクも販売。

春の私服姿をデザインしたキャラクターのペアデザインなど全3種類からいずれか1種がもらえます。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください

※通常の「ソフトドリンク」も販売されているため、注文の際は注意ください

※手配数量は対象ドリンクに付くグッズの総数です

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります

※コラボ限定アクリルスタンドはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

スシロー5％OFFクーポンつき

利用可能期間：2026年5月7日（木）〜5月31日（日）まで

コラボ限定アクリルスタンドにはスシロー5％OFFクーポン付き。

利用可能期間内に同封されている別紙の二次元コードをスマートフォンで読み込み、WEBページに表示されるクーポンの二次元コードをセルフレジに読み込ませてください。

利用可能期間中に何度でも使用することが可能です。

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では利用できません

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

『文豪ストレイドッグス』とは

中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品『文豪ストレイドッグス』

『ヤングエース』にて2012年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1,600万部を突破。

TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送されました。

2026年4月にTVアニメ放送十周年となることを記念し、2025年以後様々な作品展開が予定されています。

TVアニメ放送10周年を迎える『文豪ストレイドッグス』との春ならではのコラボレーション。

スシローの『文豪ストレイドッグス』コラボレーションは、2026年4月1日より開催されます☆

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※店舗によって価格が異なります

※コラボ限定ピック・クリアカード・アクリルスタンドは、対象商品1点につきランダムで1点提供されます。デザインは選べません

※すべての商品は、グッズの手配総数が完売次第終了となります

※画像はイメージです

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