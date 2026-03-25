RIZINでも活躍したUFCファイターのマネル・ケイプ（32＝アンゴラ）が25日までに更新されたYouTubeチャンネル「MMAジャンキー」にゲスト出演。堀口恭司と再戦することが決定的だと明かした。

ケイプの戦場であるフライ級は、4月11日（日本時間12日）に王者ジョシュア・ヴァンが平良達郎の挑戦を受ける。

その中でケイプは、UFCからさまざま提案をされたという。「UFCからは『王座戦を待つでもいいよ。もう試合しなくても大丈夫』と言われた。しかし元王者のパントージャが復帰したらタイトルマッチをやるのは相応しい。でもアクティブでいたいし、結局この階級の全員と戦わないといけない。だからさまざま提案の中で、6月20日のメインイベントで堀口恭司と対戦することを決めた」と堀口との再戦にサインしたことを明かした。

堀口とケイプは17年大みそか「RIZINバンタム級トーナメント」準決勝で激突。試合は堀口が3R肩固めでタップアウト勝ち。ケイプにとっては、今回の試合がリベンジマッチとなる。

そしてこの試合の勝者が、フライ級タイトルマッチへ大きく近づくため注目の一戦となった。