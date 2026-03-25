無念の日本代表不参加が決定…DF冨安健洋がSNSを更新「急がば回れ やることやる」
怪我のために日本代表の活動に不参加となったアヤックスDF冨安健洋が、自身のインスタグラム(@tomiyasu.t)を更新し、思いを記した。
度重なる負傷に悩まされてきた冨安だったが、26年2月1日のエールディビジ第21節エクセルシオール戦の後半35分から出場し、484日ぶりの実戦復帰。3月14日の第27節スパルタ・ロッテルダム戦で先発出場すると、19日に発表された日本代表に名を連ねて1年9か月ぶりの代表復帰を果たしていた。
しかし、2試合連続での先発出場となった22日の第28節フェイエノールト戦で後半26分に途中交代。アヤックスのジュニェントオスカル監督は「日本代表で来週プレーできると思う。彼は長い期間怪我をしていた。まだフル出場はできない」と疲労を考慮しての交代であったことを示唆していた。
だが、日本代表に合流するために予定されていた航空便を“コンディション確認”のために取りやめると、24日中に日本代表への不参加が正式に発表された。冨安に代わる追加招集はない。
すると、冨安は自身のインスタグラムを更新。「It’s a part of process!! 急がば回れ やることやる」と綴り、焦らずに歩みを進めていく決意を改めて表している。
度重なる負傷に悩まされてきた冨安だったが、26年2月1日のエールディビジ第21節エクセルシオール戦の後半35分から出場し、484日ぶりの実戦復帰。3月14日の第27節スパルタ・ロッテルダム戦で先発出場すると、19日に発表された日本代表に名を連ねて1年9か月ぶりの代表復帰を果たしていた。
だが、日本代表に合流するために予定されていた航空便を“コンディション確認”のために取りやめると、24日中に日本代表への不参加が正式に発表された。冨安に代わる追加招集はない。
すると、冨安は自身のインスタグラムを更新。「It’s a part of process!! 急がば回れ やることやる」と綴り、焦らずに歩みを進めていく決意を改めて表している。