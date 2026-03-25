◆「気持ちなんてわからない」→国語の点数が爆上がりするコツ・ナンバー1

高校にも塾にも通わず、完全独学で東大にほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）は、中3で東大合格を宣言し、偏差値45から完全独学で大逆転を遂げた著者の“驚異の勉強法”を全公開。「国語力」を軸に全科目を伸ばし、読書や四コマ漫画、恋愛ゲームまで活用して、コスパ・タイパよく学力を高める超実践的な1冊をもとに解説する。

読解力は理系センスで突破できる!?

国語の「心情問題」を解くうえで求められるのは、「仮説」→「検証」という2つのステップを踏まえること。その意味では化学や物理の問題を解くことにも共通しており、人の心が読めない人が少なくない東大生でも国語の「心情問題」が得意な理由の1つでしょう。

では、具体的には「心情問題」にどのように解答すればよいのでしょうか？

想像力をフル稼働！

まずは大胆に「当たり」をつける

ステップ1「仮説」の段階では、自分の気持ちを交えながら、「おそらくこんな状況であれば、こんな気持ちになるであろう」という仮の解答をつくります。これを「仮説A」としましょう。

まるで名探偵！

テキストに潜む「動かぬ証拠」を掴め

ステップ2「検証」の段階では、「仮説A」に沿って問題文を読み込みます。「答えは問題文に書かれている」のですから、「仮説A」が正しければ、その根拠となる文章が問題文のなかに見つかるはずです。

悲しい気持ちになったなら、その悲しみを表すような客観的な根拠がどこかに見つかるのです。

●ステップ1「仮説」→「おそらくこんな状況であれば、こんな気持ちになるであろう」という仮の解答をつくる

●ステップ2「検証」→「仮説」に沿って問題文を読み込んで、根拠となる文章を見つける

外れてもノーダメージ！

柔軟な切り替えが正解への近道

「仮説A」を裏づける言葉が見つかったら、ステップ2「検証」は成功です。「仮説A」をブラッシュアップして解答とします。「検証」が成功しなかったら、そこでくじけずに「では、こんな気持ちだったかもしれない」という次なる「仮説B」をつくりましょう。

そして同様に、問題文を読んで証拠を探し出す「検証」の作業に移ります。

勝負はスピード！

思考の高速回転がタイムリミットを制す

このように、「仮説」→「検証」をPDCA（計画・実行・評価・改善）サイクルのよういかに高速で回せるかが、心情問題を制限時間内に解くうえでの鍵を握っています。

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