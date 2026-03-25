兵庫県神戸市北区の「イオンモール神戸北」が、2026年4月24日（金）に大規模リニューアルオープン！ 2006年の開業から20周年を迎え、兵庫県初・神戸市初のブランドを含む新規28店舗、計68店舗が順次お目見えします。連絡橋を通って行き来ができる「神戸三田プレミアム・アウトレット」には約210店舗がそろい、超大型「滞在型観光地」としての期待が高まります。今回の刷新では、神戸市初上陸の「Workman Colors（ワークマンカラーズ）」や地域最大級へと拡大する「無印良品」など注目店舗が勢揃いし、公式アンバサダーには地元出身の人気芸人「マユリカ」が就任。進化した“神戸北”の全貌を詳しくお伝えします。

「イオンモール神戸北」はアウトレット直結の好立地！

車でのアクセス（画像：イオンモール神戸北 公式サイトより）／神戸三田プレミアム・アウトレット（画像：三菱地所・サイモン）

「イオンモール神戸北」は、西日本最大級のアウトレットモール「神戸三田プレミアム・アウトレット」に隣接しており、買い物をしたい人にとって絶好の立地です。中国自動車道・山陽自動車道・六甲北有料道路と3本の高速道路に囲まれているため、マイカーでのアクセスが便利。4,000台分の駐車スペースを備えています。

バス・電車でのアクセス（画像：イオンモール神戸北 公式サイトより）

公共交通機関を利用する場合、JR「三田駅」から路線バスで約15分、特急バスを利用する場合はJR「三ノ宮駅」から約38分、JR「大阪駅」から約60分、JR「新大阪駅」から約70分目安でアクセスが可能です。

JR新大阪駅・大阪駅からの直行バスが便利ですが、あえて神戸電鉄三田線を利用し、車窓から神戸北部の風景を楽しみつつ「岡場駅」や「神鉄道場駅」から路線バスに乗り継ぐルートも、旅情を感じられるおすすめのアクセス方法です。

フードコート「PICNIC COURT」が全面刷新

3階のフードコート「PICNIC COURT」

3階のフードコート「PICNIC COURT」は、座席数を約1,100席（約100席増）に拡大。ビッグテーブルやソファ席を新設するなど、光あふれる開放的な空間に生まれ変わります。

「ラー麺ずんどう屋」「鳥○食堂×タニタカフェ」「長田本庄軒」

全国のフードコート業態として初出店となる姫路濃厚豚骨ラーメン専門店「ラー麺ずんどう屋」や、兵庫県初出店となるコラボ店「鳥○食堂×タニタカフェ」、神戸市長田区のソウルフードであるぼっかけ（牛スジ肉とこんにゃくの煮込み）の焼きそばが看板商品の「長田本庄軒」などが出店。

上段：「あじさいラウンジ」、下段：「横浜くるり庵」「シャトレーゼ」「ゴンチャ」

また、1階にはテイクアウトグルメを楽しめる「あじさいラウンジ」を新設。関西初出店のたい焼き専門店「横浜くるり庵」や、人気菓子店「シャトレーゼ」、台湾発祥の「ゴンチャ」などが新たに加わります。

「ワークマンカラーズ」神戸市初出店！無印良品や3COINSも大幅拡大

「Workman Colors」「Cicera」「FILA/Op」

ファッション・ライフスタイル面では、トレンドと機能性を両立した話題のブランドが続々と登場します。

Workman Colors（ワークマンカラーズ）

デザイン性の高い「無敵のふだん着」を提案するブランドが神戸市初出店。

無印良品

売場面積を約2.5倍に拡大し、地域最大級の品揃えへ。新たに「冷凍食品」や「子ども服」の取り扱いも開始します。

3COINS+plus

面積を約2.3倍に拡大し、生活雑貨のラインナップがさらに充実。

KEYUCA（ケユカ）

ファッションから生活雑貨まで幅広く展開する人気ブランドが新規オープン。

このほか、兵庫県初出店の「Cicera」や、スポーツ＆カジュアルの「FILA/Op」など、幅広い世代のニーズに応えるラインナップとなっています。

親子で安心！兵庫県産木材を使った遊び場や最新設備が充実

下段：「もくいくひろば」

施設面では、ファミリー層がストレスなく過ごせる工夫が随所に施されています。3階は、六甲山や布引の滝など神戸の自然をイメージした遊び場「もりのこひろば」「しずくのひろば」を刷新するほか、兵庫県産木材を使用した「もくいくひろば」を新設します 。

また、ベビーカーや車椅子での移動をスムーズにするため、共用通路の床面を光反射率の高い塩ビタイルに張り替え、館内をより明るく、歩きやすい環境へ整えています。1階から3階までの各フロアに個室付きの授乳室が完備されたことも、小さな子ども連れに嬉しいポイントです。

ついでではなく「家族で滞在したい」場所に

今回のリニューアルで特筆すべきは、単なる店舗の入れ替えにとどまらず、滞在の「質」を高める空間づくりに注力していること。隣接する神戸三田プレミアム・アウトレットとは連絡橋で結ばれており、これまでは「アウトレットでの買い物ついで」に寄る場所という側面もありました。

しかし、今回のリニューアルにより、売場面積を約2.5倍に拡大した「無印良品」や話題の「ワークマンカラーズ」、そして充実したフードコートといった、日常使いからレジャーまで対応できる強力なコンテンツが揃いました。アウトレットのブランドショッピングと、イオンモールでのデイリー・ファミリー需要がより密接に補完し合うことで、このエリア全体の「滞在型観光地」としての魅力が一段と底上げされたと言えるでしょう。

「マユリカ」が公式アンバサダーに！

リニューアルの盛り上げ役として、神戸市出身のお笑いコンビ「マユリカ」が公式アンバサダーに就任しました。公式Instagramでの情報発信や、館内のフォトスポット、館内放送などにも登場します。

「イオンモール神戸北」リニューアル店舗一覧（68店舗）

関西初出店1店、兵庫県初出店が3店舗あります。

「イオンモール神戸北」リニューアル店舗（68店）の一覧その１

「イオンモール神戸北」リニューアル店舗（68店）の一覧その２

開業20周年の大きな節目を迎えた「イオンモール神戸北」。これまでの親しみやすさはそのままに、最新のトレンドと「食」の充実、そして家族が心地よく過ごせる空間へと鮮やかにアップデートされます。

神戸三田エリアにお住まいの人はもちろん、遠方からアウトレットへ訪れる人も、さらに便利に、楽しくなった「20年目の大変身」をぜひ現地で体感してみてください。

（画像：イオンモール）

鉄道チャンネル編集部

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