記事ポイント メントールと7種の天然精油による爽快な洗い上がり石けんシャンプー＋スクワラン配合できしみにくい処方2026年5月21日(木)より数量限定発売、各1,650円(税込) メントールと7種の天然精油による爽快な洗い上がり石けんシャンプー＋スクワラン配合できしみにくい処方2026年5月21日(木)より数量限定発売、各1,650円(税込)

ハーバー研究所から、汗ばむ季節にぴったりの清涼感あるヘアケアアイテムが登場しています。

柑橘系の天然精油とメントールを配合した『スクワランシャンプー クールシトラス』と『スクワランコンディショナー クールシトラス』が、2026年5月21日(木)より数量限定で発売されます。

ハーバー研究所「スクワランシャンプー／コンディショナー クールシトラス」

発売日：2026年5月21日(木)価格：各1,650円(税込)容量：各300mL販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバー販売形態：数量限定（なくなり次第終了）

汗ばむ季節の髪と頭皮をすっきり洗い上げるシーズン限定シリーズです。

西洋ハッカ(ミント)、レモン、オレンジ、ライム、マンダリンオレンジ、レモングラス、ユーカリ葉油の7種の天然精油を配合しており、爽やかな香りと清涼感でリフレッシュしながらベタつきやニオイをオフできます。

ひと夏使い切りにちょうど良い300mLサイズで、片手でも使いやすいスクイズボトルを採用しています。

スクワランシャンプー クールシトラス

良質な植物性石けんを使用した、環境にやさしい石けんシャンプーです。

保湿成分スクワランを配合しているため、石けんシャンプー特有のきしみ感が気になりません。

メントールの清涼感が、汗や皮脂によるベタつきをすっきりと洗い流してくれます。

スクワランコンディショナー クールシトラス

保湿成分スクワランに加え、真珠エキスやシルク成分、ヒートプロテクト成分を配合したコンディショナーです。

ドライヤーの熱に反応して髪をケアするヒートプロテクト成分が、ダメージを補修してつややかな仕上がりへと導きます。

シルク成分・真珠エキス・スクワランの3つの保湿・コンディショニング成分が、うるおいのある髪に整えます。

ハーバーの「5つの無添加」

ハーバーは「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という無添加主義を貫いています。

防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素の5つを使用していません。

メントールと7種の天然精油が、汗ばむ季節の髪と頭皮に爽快な清涼感をもたらしてくれます。

スクワランや真珠エキスなどの保湿成分により、すっきり洗いながらもうるおいのある仕上がりが特徴です。

ひと夏使い切りの300mLサイズで、暑い季節のバスタイムを快適に過ごせるアイテムとなっています。

ハーバー研究所「スクワランシャンプー／コンディショナー クールシトラス」の紹介でした。

よくある質問

Q. スクワランシャンプー／コンディショナー クールシトラスの発売日と価格は？

A. 2026年5月21日(木)より数量限定で発売されます。価格は各1,650円(税込)、容量は各300mLです。

Q. どこで購入できますか？

A. 通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで購入できます。なくなり次第終了となります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7種の天然精油で夏髪すっきり！ ハーバー研究所「スクワランシャンプー／コンディショナー クールシトラス」 appeared first on Dtimes.