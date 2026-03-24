３月２４日（火）のヒルナンデス！は・・・周遊パスでお得ツアーin箱根＆長田観光 ３時代をめぐる山手線ツアー
周遊パスでお得ツアーin箱根
春休みのおでかけにもピッタリ！
周遊バスを使って、巡れる箱根ならではの絶景やグルメを日帰りで
満喫するお得なモデルコースを松尾さんとお得ブラザーズが実際に体験して提案！
〈VTR出演者〉
有岡大貴 松尾駿 照英
〈ご協力いただいた方〉
タクシー運転手兼箱根観光情報新聞編集長
美馬哲さん
〈周遊パス〉
★箱根フリーパス
８つの乗り物が乗り放題！
箱根エリアの約70の施設で優待が受けられる！
大人 ７１００円 子ども １６００円
★箱根湯本駅前商店街
・徳造丸 海鮮家 箱根湯本店
ひものガチャ １回５００円
秘伝の煮汁 しょうゆ味 ５００ml ７９９円
・福久や 九頭龍餅
足湯 大人２００円 小学生以下1５０円
モンブランソフト 栗 １２００円
モンブランソフト 紅芋 １２００円
モンブランソフト 極・濃厚抹茶 ２０００円
九頭龍餅 200円
・藤屋商店
はちみつ梅 900円
天然塩小梅 700円
やわらか梅 35粒入り 1000円
曽我の梅干うす塩味 600円
曽我の梅 御湯割梅 1100円
・食事処 春夏秋冬
至高の生餅1350円 ※4月から1400円
雑煮 １０００円
★BOX BURGER
ボックスバーガー 238０円
ハコネバーガー2750円
バニラシェイク ９００円
長田観光in山手線で行ける3時代を股にかけたタイムスリップツアー
山手線と徒歩で楽ちん移動！
東京のド定番観光地で絶景とグルメ、歴史に出会えるツアー！
今回は「新橋・日暮里・原宿」の３つの駅を巡ります
＜出演者＞
長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）、佐藤栞里
ゲスト：宮世琉弥
＜紹介したお店・施設など＞
■新橋駅
・日本テレビタワー
・電通四季劇場[海]
■浜離宮恩賜庭園
【入園料】
一般 300円
65才以上 150円
・菜の花畑
・潮入の池
・中島の御茶屋
ねりきり抹茶セット 1000円
■日暮里駅
・下御隠殿橋
■上野桜木あたり
谷中ビアホール
谷中ビール 1300円
かぶのお刺身 430円
■カフェ MIYANO-YU
アフォガードサンデー 800円
抹茶ラテ 1000円
■根津神社
■俥屋ななじん
30分コース 1人4500円
■洋食屋「筆や」
黒毛和牛特製ビーフシチュー（セット）2450円
■観音寺築地塀
■薬膳カレーじねんじょ
特製カレー 2750円
※通常は白米 プラス100円で五穀米に変更可能
■朝倉彫塑館
一般 500円
小・中・高校生 250円
■肉のサトー
谷中メンチ 270円
■やなかしっぽや
ぶち 180円
■ひみつ堂
苺三昧 2400円
桜焼き芋クリーム 1900円
闇グラタン 2100円
チーズフォンデュ風グラタン 1700円
■原宿駅
原宿ツーリストインフォメーションセンター
KAWAII MONSTER LAND
平日：大人（13歳以上） 2800円
土日祝：大人（13歳以上）3200円
ハイシーズン：大人（13歳以上）3500円
■チャームサイドサンドイッチ
OME BOX 2750円
MEAT BOX 3500円
KATSU〜勝つ〜BOX 3300円