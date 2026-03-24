周遊パスでお得ツアーin箱根



春休みのおでかけにもピッタリ！

周遊バスを使って、巡れる箱根ならではの絶景やグルメを日帰りで

満喫するお得なモデルコースを松尾さんとお得ブラザーズが実際に体験して提案！



〈VTR出演者〉

有岡大貴 松尾駿 照英



〈ご協力いただいた方〉

タクシー運転手兼箱根観光情報新聞編集長

美馬哲さん



〈周遊パス〉

★箱根フリーパス

８つの乗り物が乗り放題！

箱根エリアの約70の施設で優待が受けられる！





２日間利用し放題（新宿〜小田原間の往復乗車券付き）大人 ７１００円 子ども １６００円★箱根湯本駅前商店街・徳造丸 海鮮家 箱根湯本店ひものガチャ １回５００円秘伝の煮汁 しょうゆ味 ５００ml ７９９円・福久や 九頭龍餅足湯 大人２００円 小学生以下1５０円モンブランソフト 栗 １２００円モンブランソフト 紅芋 １２００円モンブランソフト 極・濃厚抹茶 ２０００円九頭龍餅 200円・藤屋商店はちみつ梅 900円天然塩小梅 700円やわらか梅 35粒入り 1000円曽我の梅干うす塩味 600円曽我の梅 御湯割梅 1100円・食事処 春夏秋冬至高の生餅1350円 ※4月から1400円雑煮 １０００円★BOX BURGERボックスバーガー 238０円ハコネバーガー2750円バニラシェイク ９００円山手線と徒歩で楽ちん移動！東京のド定番観光地で絶景とグルメ、歴史に出会えるツアー！今回は「新橋・日暮里・原宿」の３つの駅を巡ります＜出演者＞長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）、佐藤栞里ゲスト：宮世琉弥＜紹介したお店・施設など＞■新橋駅・日本テレビタワー・電通四季劇場[海]■浜離宮恩賜庭園【入園料】一般 300円65才以上 150円・菜の花畑・潮入の池・中島の御茶屋ねりきり抹茶セット 1000円■日暮里駅・下御隠殿橋■上野桜木あたり谷中ビアホール谷中ビール 1300円かぶのお刺身 430円■カフェ MIYANO-YUアフォガードサンデー 800円抹茶ラテ 1000円■根津神社■俥屋ななじん30分コース 1人4500円■洋食屋「筆や」黒毛和牛特製ビーフシチュー（セット）2450円■観音寺築地塀■薬膳カレーじねんじょ特製カレー 2750円※通常は白米 プラス100円で五穀米に変更可能■朝倉彫塑館一般 500円小・中・高校生 250円■肉のサトー谷中メンチ 270円■やなかしっぽやぶち 180円■ひみつ堂苺三昧 2400円桜焼き芋クリーム 1900円闇グラタン 2100円チーズフォンデュ風グラタン 1700円■原宿駅原宿ツーリストインフォメーションセンターKAWAII MONSTER LAND平日：大人（13歳以上） 2800円土日祝：大人（13歳以上）3200円ハイシーズン：大人（13歳以上）3500円■チャームサイドサンドイッチOME BOX 2750円MEAT BOX 3500円KATSU〜勝つ〜BOX 3300円