周遊パスでお得ツアーin箱根

春休みのおでかけにもピッタリ！
周遊バスを使って、巡れる箱根ならではの絶景やグルメを日帰りで
満喫するお得なモデルコースを松尾さんとお得ブラザーズが実際に体験して提案！

〈VTR出演者〉
有岡大貴　松尾駿　照英

〈ご協力いただいた方〉
タクシー運転手兼箱根観光情報新聞編集長
美馬哲さん

〈周遊パス〉
★箱根フリーパス
８つの乗り物が乗り放題！
箱根エリアの約70の施設で優待が受けられる！

２日間利用し放題（新宿〜小田原間の往復乗車券付き）
大人　７１００円　子ども　１６００円

★箱根湯本駅前商店街
・徳造丸　海鮮家　箱根湯本店
　ひものガチャ　１回５００円
　秘伝の煮汁　しょうゆ味　５００ml　７９９円

・福久や　九頭龍餅
足湯　大人２００円　小学生以下1５０円
モンブランソフト　栗　１２００円
モンブランソフト　紅芋　１２００円
モンブランソフト　極・濃厚抹茶　２０００円
九頭龍餅　200円

・藤屋商店
はちみつ梅　900円
天然塩小梅　700円
やわらか梅 35粒入り　1000円
曽我の梅干うす塩味　600円
曽我の梅　御湯割梅　1100円

・食事処　春夏秋冬
至高の生餅1350円　※4月から1400円
雑煮　１０００円

★BOX BURGER
ボックスバーガー　238０円
ハコネバーガー2750円
バニラシェイク　９００円

長田観光in山手線で行ける3時代を股にかけたタイムスリップツアー

山手線と徒歩で楽ちん移動！
東京のド定番観光地で絶景とグルメ、歴史に出会えるツアー！
今回は「新橋・日暮里・原宿」の３つの駅を巡ります

＜出演者＞
長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）、佐藤栞里
ゲスト：宮世琉弥

＜紹介したお店・施設など＞
■新橋駅
・日本テレビタワー
・電通四季劇場[海]

■浜離宮恩賜庭園
【入園料】
一般　300円　
65才以上　150円　
・菜の花畑
・潮入の池
・中島の御茶屋
　ねりきり抹茶セット 1000円

■日暮里駅
・下御隠殿橋

■上野桜木あたり
谷中ビアホール
谷中ビール 1300円
かぶのお刺身 430円

■カフェ MIYANO-YU
アフォガードサンデー 800円
抹茶ラテ 1000円

■根津神社

■俥屋ななじん
30分コース 1人4500円

■洋食屋「筆や」
黒毛和牛特製ビーフシチュー（セット）2450円

■観音寺築地塀

■薬膳カレーじねんじょ
特製カレー 2750円
※通常は白米 プラス100円で五穀米に変更可能

■朝倉彫塑館
一般 500円
小・中・高校生 250円

■肉のサトー
谷中メンチ 270円

■やなかしっぽや
ぶち 180円

■ひみつ堂
苺三昧 2400円
桜焼き芋クリーム 1900円
闇グラタン 2100円
チーズフォンデュ風グラタン 1700円

■原宿駅
原宿ツーリストインフォメーションセンター

KAWAII MONSTER LAND
平日：大人（13歳以上） 2800円
土日祝：大人（13歳以上）3200円
ハイシーズン：大人（13歳以上）3500円

■チャームサイドサンドイッチ
OME BOX 2750円
MEAT BOX 3500円
KATSU〜勝つ〜BOX 3300円