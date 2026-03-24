XG、米フェス「ヘッド・イン・ザ・クラウズ」セカンドヘッドライナー出演決定。グローバルアイコンとして異彩を放つ

アーティストグループ・XGが、現地時間2026年8月8日（土）にアメリカ・ロサンゼルスのパサデナ・The Rose Bowlで開催される人気音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival（ヘッド・イン・ザ・クラウズ・ミュージック＆アーツ・フェスティバル）」に、セカンドヘッドライナーとして出演することが決定した。

「HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival」は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベル・88risingが主催する音楽フェスティバルで、2018年にL.A.でスタートした。アジア系アーティストを中心にヒップホップ、R＆B、ポップなど多様な音楽を発信し続け、L.A.だけでなくNY、ジャカルタ、マニラ、中国などグローバルに世界中で開催し続けており、今週3月28日（土） 、29日（日）に日本（千葉・幕張メッセ）にも初上陸する。

23日にアナウンスされたラインナップには、XGのほか、KATSEYE（キャッツアイ）、Dabin.kr（ダビン）、Rich Brian（リッチ・ブライアン）、Gia Fu（ジア・フー）、KiiiKiii（キキ）、LNGSHOT（ロングショット）、no na（ノナ）、Tiffany Day（ティファニー・デイ）、Warren Hue（ウォーレン・ヒュー）、UMI（ウミ）らが名を連ねている。

XGは現在、1月23日にリリースした1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げたツアーを開催中で、これまでに横浜、大阪、名古屋、福井、仙台公演を終え、3月25日、26日に兵庫公演（GLION ARENA KOBE）、4月4日、5日に福岡公演（北九州メッセ）、4月10日、11日、12日に東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を開催し、以降、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演を行う予定だ。

また、先月にはメンバーのCOCONA（ココナ）がGUCCI（グッチ）の新ブランドアンバサダーに就任、イタリア・ミラノで開催された2026秋冬コレクションショーのフロントロウにも出席した。JURIN（ジュリン）も『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』4月号特別版ではソロ初登場で表紙を飾り、CHANEL（シャネル）のメイクアップを纏ったモードな姿を披露するなど、音楽シーンを席巻するXGは、今やグローバルなファッションアイコンとしても熱い視線を集めている。

※Numero TOKYOのeはアクサン・テギュつきが正式表記

【出演情報】

イベント名称：HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival開催日程：2026年8月8日（土）公式ページ：https://la.hitcfestival.com/