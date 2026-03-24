「なんか新しい！」宮舘涼太、雑誌表紙ショットに「見た事ないタイプの宮舘さんでびっくり」の声！
雑誌『BEST STAGE』（音楽と人）の公式X（旧Twitter）アカウントは3月23日、投稿を更新。Snow Manの宮舘涼太さんが表紙を務めた5月号のカバーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「あんまり見た事ないタイプの宮舘さんでびっくり」
ファンからは「なんか新しい！」「また違う角度からきた」「あんまり見た事ないタイプの宮舘さんでびっくり」や「ええかっこよすぎない？？」「この見下されてる感かっこいい」「色っぽいお兄さんだ」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「あんまり見た事ないタイプの宮舘さんでびっくり」
「この見下されてる感かっこいい」同アカウントは、1枚の写真を投稿。27日発売予定の5月号のカバーショットを解禁しました。モノトーンのレイヤードシャツを着た宮館さんが、黒い背景に浮かび上がっているようなショットです。目尻や唇はメイクでほんのりと赤く、アンニュイな表情からは清潔感と色気も感じます。
雑誌『VI/NYL』でも表紙を担当宮館さんは、25日発売予定の雑誌『VI/NYL（バイ＆ナル）』#029（カエルム）でも表紙を担当。横顔がアップになったモノクロ写真で、宮館さんの美しさが際立っています。同誌の公式Xアカウントの投稿には「イケメンすぎてやばい！！！」「強さと儚さと美しさ全部詰めみたいな宮舘さんすぎてまた恋した」といった反響が寄せられました。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)