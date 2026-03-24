【日本代表／３月英国遠征】６割強が東京世代。世代別分布から見えた“チームの現在地と課題”
３月の英国遠征（現地時間28日にスコットランド、31日にイングランド）に臨む日本代表メンバー28人を世代別に分けると、以下のようになる。
ロンドン五輪世代（１人）
谷口彰悟
リオ五輪世代（２人）
伊東純也、鎌田大地
東京五輪世代（17人）
三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世、田中碧、町野修斗、中村敬斗、佐野海舟、渡辺剛、冨安健洋、橋岡大樹、伊藤洋輝、瀬古歩夢、菅原由勢、早川友基、大迫敬介
パリ五輪世代（５人）
鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大、鈴木淳之介、鈴木彩艶
ロス五輪世代（３人）
塩貝健人、後藤啓介、佐藤龍之介
６割強を占める東京五輪世代は、森保ジャパンの骨格を形成しているグループ。三笘、堂安、佐野海をはじめ、軸として不可欠な選手が揃っている。
一方でパリ五輪世代は、現時点で主力に定着している選手は限られるものの、将来性という点で大きな可能性を秘めた“伸びしろの世代”だ。鈴木淳之介、藤田譲瑠チマらに代表されるように、個の能力やスケールは高く、ここから一気に主役へと台頭する余地がある。つまり彼らの活躍次第で、チーム力は飛躍的にアップする可能性を秘めている。
ロス五輪世代も日本代表に新たな武器をもたらす存在になり得る。塩貝、後藤、佐藤のアタッカー３人は、得点力アップへの新たな選択肢となり得るだろう。
東京五輪世代を軸に、伸びしろのパリ五輪世代がどこまで食い込み、さらにロス五輪世代が新たな価値を加えられるか--。３月の連戦では、世代交代ではなく“世代融合”に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
ロンドン五輪世代（１人）
谷口彰悟
リオ五輪世代（２人）
伊東純也、鎌田大地
東京五輪世代（17人）
三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世、田中碧、町野修斗、中村敬斗、佐野海舟、渡辺剛、冨安健洋、橋岡大樹、伊藤洋輝、瀬古歩夢、菅原由勢、早川友基、大迫敬介
鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大、鈴木淳之介、鈴木彩艶
ロス五輪世代（３人）
塩貝健人、後藤啓介、佐藤龍之介
６割強を占める東京五輪世代は、森保ジャパンの骨格を形成しているグループ。三笘、堂安、佐野海をはじめ、軸として不可欠な選手が揃っている。
一方でパリ五輪世代は、現時点で主力に定着している選手は限られるものの、将来性という点で大きな可能性を秘めた“伸びしろの世代”だ。鈴木淳之介、藤田譲瑠チマらに代表されるように、個の能力やスケールは高く、ここから一気に主役へと台頭する余地がある。つまり彼らの活躍次第で、チーム力は飛躍的にアップする可能性を秘めている。
ロス五輪世代も日本代表に新たな武器をもたらす存在になり得る。塩貝、後藤、佐藤のアタッカー３人は、得点力アップへの新たな選択肢となり得るだろう。
東京五輪世代を軸に、伸びしろのパリ五輪世代がどこまで食い込み、さらにロス五輪世代が新たな価値を加えられるか--。３月の連戦では、世代交代ではなく“世代融合”に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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