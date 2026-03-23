元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が23日、自身のブログを更新。開幕2軍スタートが決まった巨人・戸郷翔征投手（25）にエールを送った。

「戸郷翔征が2軍再調整へ」のタイトルでエントリー。

「本当は落としちゃいけない選手だけど今回は仕方がないだろうね」と阿部慎之助監督（47）ら首脳陣の決定に理解を示した上で、前日22日に行われた楽天とのオープン戦（東京D）で2死球を与えるなど1回3安打4失点降板となったリリーフでの姿を「マウンド上の戸郷は終始納得がいかないような顔をして投げていた。手探りで迷いながら投げ、ボールがいかない、結果が出ない。自信をなくして投げているように見える」とまずはつづった。

そして、「これね、ちょっとのズレとかじゃないよ。体、腕の使い方がもうバラバラ。今の状態で1軍においておいて騙（だま）し騙し投げても結果は出ないだろう。マウンドに上がる価値が見出せない。これ以上投げてもプライドが傷つくだけ」と心配した。

それでも「2年連続開幕投手、3年連続2桁勝利の意地を見せてもらいたい。必ず復活してこいよ」とエールで締めくくった通算203勝の堀内さん。

戸郷は2022〜2024年まで3年連続で12勝を挙げ、2024年5月24日の阪神戦（甲子園）ではノーヒットノーランも達成。昨季まで2年連続で開幕投手も務めた。昨季は開幕から不調で2度の2軍落ちも経験したが、それでも8勝。責任感の強い背番号20が完全復活して投げる姿をみんなが待っている。