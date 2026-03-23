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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて「【ゲーム優先】勉強も自主練もしない子どもへ親ができる改善3STEP」と題した動画を公開した。動画では、宿題はやるものの、その後はスマホやゲームに没頭し、スポーツの自主練もしない我が子に悩む親の相談に対し、道山氏は「多くの行動は実は問題ない」と意外な結論を提示している。



今回取り上げられたのは、小学6年生の次男を持つ親からの相談だ。「宿題後は暇さえあればスマホ」「サッカーの自主練をせずゲームばかり」といった状況に、親としてどう向き合うべきかという内容である。

これに対し道山氏は、まず悩みを分解して考える重要性を説いた。例えば「宿題後のスマホ」について、氏は「仕事が終わった後に、暇があればスマホでYouTubeを見ている大人」と同じだと指摘。やるべきこと（宿題）を終えている以上、その後の時間は自由であり、客観的に見て問題はないとした。

また、「サッカーの自主練をしない」という点についても、「サッカーはあくまで趣味であり、立場としてはゲームと同じ」と断言。プロを目指すのであれば別だが、本人がやりたくないならやる必要はなく、やらなければレギュラーになれないだけという「自業自得」の結果を学ぶ機会に過ぎないと説明した。自主練をしないからといって、「ついサッカーやめてずっとゲームしてればと言ってしまう」という親の対応は避けるべきだという。



一方で、道山氏が「介入が必要」としたのが「ゲームのルールを守らない」という点だ。決めた時間を守れない場合、本人の怠慢だけではなく「ルールが現状に合っていない」か「自律性が育っていない」可能性がある。一度決めたルールであっても、やってみて無理があるなら親子で話し合って守れるルールに再設定し、少しの我慢で守れる範囲から練習をさせていく必要があるとした。

さらに、テスト勉強などプラスアルファの学習に向き合ってほしいという要望には、「ごほうび作戦」や「アクティブ進路決め」といった具体的な動機づけの手法を提案。将来の選択肢を広げるための勉強は、本人が納得して取り組めるようサポートすることが親の役割であると結論づけている。