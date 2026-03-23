バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形は、きのうとおととい、今シーズンのホーム最終戦を迎えました。

【写真を見る】感謝とエールに包まれる アランマーレ山形のホーム最終戦 来シーズンからは拠点を秋田に 引退セレモニーも

長年チームを支えた選手の引退セレモニーが行われるなど、会場は感謝とエールに包まれました。

矢野秀樹アナウンサー「アランマーレの歴史が始まった、酒田でのホーム最終戦。最後まで諦めないプレーを届けてくれるでしょうか」

試合会場の収容人数などＳＶリーグ参戦に必要な要件の見直しに伴い、アランマーレは来シーズンから秋田に拠点を移すことが決まっています。

アランマーレ山形 石盛めるも 選手（左たて）「私自身もＶ２時代から思い入れのある体育館なので、シップメイトの皆さんも力を入れて応援してくれると思うので、楽しんで全力で戦い抜きたい」

おとといは、９００人を超える観客が詰めかけました。

試合は、県出身の小川のスパイクなどで序盤から競り合いましたが、２０対２５で第１セットを落とします。続く第２、第３セットもチャンピオンシップ進出圏内のＰＦＵの勢いを止められず初日はセットカウント０対３で敗れました。

アランマーレ山形 尾粼侯ヘッドコーチ「良いところまではいくがその先でもうひと踏ん張りが課題」

スタンドをオレンジ一色で染めたきのうの試合。

若泉が両チーム最多となる１６得点の活躍を見せますがこの日も要所を取り切れず、チームが誕生した酒田市での最終戦を白星で飾ることは出来ませんでした。

シップメイト「結果は残念だったが一生懸命がんばってくれた。我々も一生懸命応援できたので良かった」

■今シーズン限りでの引退 ２人の選手のセレモニー

試合後には、今シーズン限りでの引退を表明している２人の選手のセレモニーが行なわれ、会場は大きな拍手に包まれました。

アランマーレ山形 田村愛美 選手（１０シーズン在籍）「入れ替え戦を勝利しＶ２優勝、Ｖ１昇格、ＳＶリーグで戦えるところまで大きく成長することができました。それもここにいる

シップメイトの皆さんの応援があったからこそ」

一夜あけたきょう、チームは国際交流の一環で１８歳以下のタイ代表メンバーと合同練習を行いました。

ＴＨＡＩ ＤＯＭＥＳＴＩＣ ＰＯＷＥＲ（Ｕ１８選抜チーム）サルファニー クェンダーエム選手

「実際にプロの試合を見ることが出来てとても良い体験になった。チームワークはどういうものなのかすごく勉強になった」

終始、笑顔が見られた選手たち。今シーズンも残すところあと４試合です。

アランマーレ山形 柳沢紫子 選手（９シーズン在籍）「ここでもう試合が出来ないと思うと本当にさみしい気持ちもあるが、しっかりと前を向いて次に行くことが皆さまへの恩返しだと思うのでそこは前を向いてがんばっていきたい」

アランマーレの次の試合は、今月２８日と２９日、アウェーで群馬と対戦します。