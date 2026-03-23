最後の吉野川コース 「とくしまマラソン2026」を振り返る【徳島】
3月22日、吉野川沿岸を走るコースでは最後となる「とくしまマラソン2026」が開催されました。
春の阿波路を駈け抜けた7000人を超えるランナーたちと、沿道の応援の様子などを映像とともに振り返ります。
❝県庁前・午前7時過ぎ❞
（ランナー）
「きょうは遊びじゃないぞ、本気やで」
（ランナー）
「もう楽しく（走る）」
「コンディションをケアしてもらっている」
（記者）
「何の格好？」
（ランナー）
「落ち武者。全部エイド（補給所）を制覇する」
（愛媛から）
「4時間半ぐらい目指す」
（台湾から）
「台湾から来ました」
（徳島市から）
「なじみのあるコースなので、今までの感謝の気持ちを伝えながら走れたら」
（古谷光弘さん）
「ここで『気合入れ式』をやり始めて14年目」
「1・2・3・ ダ―」
❝ 号砲 ❞
（記者）
「今、一斉に飛び出しました、慣れ親しんだ吉野川沿いのコースを走るのも今回が最後」
「それぞれの思いを胸に、歴史を刻むラストランの幕開けです」
（記者）
「沿道からは大きな声援そして、ランナーが力強く地面をたたく足音が響き渡ります」
（実況・外谷アナウンサー）
「1137メートルの吉野川大橋がランナーたちで埋め尽くされています。ランナーたち、思い全てを吉野川大橋にぶつけていきます」
❝7375人が出走❞
❝現行のコースは2026年が最後❞
（沿道からの声援）
「頑張れ」
「ファイト」
（実況・外谷アナウンサー）
「背中を押すのは声援だけではありません。太鼓の音が心を震わせランナーたちの走る気力を上げていきます」
❝応援太鼓❞
❝チアリーディング❞
（ランナー記念撮影）
「こんなところ入ってもいいんですか？」
「ありがとうございます。」
❝南京玉すだれ❞
（沿道からの声援）
「頑張って。（犬）あっち向くの」
❝視覚障害者対象部門には16人エントリー❞
❝人形浄瑠璃❞
❝この日の最高気温18℃❞
❝水で身体を冷やす選手も❞
（ランナー）
「楽しみにしていました」
❝半田そうめん❞
（ゲストランナー・小林祐梨子さん）
「これ食べたらいくらでも走れます」
（記者）
「生き返りました？」
（ランナー）
「生き返りました。スタート時点から半分死にかけているから」
（実況・小玉アナウンサー）
「先頭は國行です、先頭は國行麗生。今、國行がフィニッシュ、國行麗生がとくしまマラソン2026を制しました」
（実況・小玉アナウンサー）
「今、女子の最初の選手、廣川フィニッシュです。廣川風佳、京都府出身。女子の選手最初のランナーがフィニッシュしました」
（氏師アナウンサー）
「一般的にランナーのみなさんが疲労のピークを感じるのは、30～35キロの地点と言われています」
「笑顔の人もいるが、やはり険しい、苦しい表情をしている方が多くいらっしゃいます」
「ランナーのみなさんに、少しでも足を進めてもらおうと、先ほどから聞こえている陽気な音楽、聞こえますか」
❝スティールパン❞
（豊成アナウンサー）
「5・4・3・2・1、今、第4関門が閉鎖となりました」
❝関門閉鎖後も最後まで走った❞
（豊成アナウンサー）
「ここまで走ってどうでしたか？」
（ランナー）
「私病み上がりで手術してすぐで、本当は出場するか考えたが、最後のコースいうことで精いっぱい走れるところまで走ってみようと」
「練習は0メートル、よくここまで来れたと思う。自分なりに満足している」
❝足を引きながら懸命に歩くランナーも…❞
（ランナー）
「また来年頑張ります」
（記者）
「足を痛めた最終ランナー。バスに収容されていきます。お疲れ様でした」
❝海外ランナー過去最多（407人エントリー）❞
❝制限時間内の完走者❞
（完走者は）
「景色がよくて走りやすコースだなあって改めて思いました」
（完走者は）
「素晴らしいレースで素晴らしい人たち、このレースにとても満足しています」
（完走者は）
「応援のおかげで元気が出て、無事完走できました」
ランナーのみなさんお疲れさまでした。