3月22日、吉野川沿岸を走るコースでは最後となる「とくしまマラソン2026」が開催されました。



春の阿波路を駈け抜けた7000人を超えるランナーたちと、沿道の応援の様子などを映像とともに振り返ります。



❝県庁前・午前7時過ぎ❞



（ランナー）

「きょうは遊びじゃないぞ、本気やで」



（ランナー）

「もう楽しく（走る）」





（兵庫から）「コンディションをケアしてもらっている」（記者）「何の格好？」（ランナー）「落ち武者。全部エイド（補給所）を制覇する」

（愛媛から）

「4時間半ぐらい目指す」

（台湾から）

「台湾から来ました」

（徳島市から）

「なじみのあるコースなので、今までの感謝の気持ちを伝えながら走れたら」



（古谷光弘さん）

「ここで『気合入れ式』をやり始めて14年目」

「1・2・3・ ダ―」

❝ 号砲 ❞



（記者）

「今、一斉に飛び出しました、慣れ親しんだ吉野川沿いのコースを走るのも今回が最後」

「それぞれの思いを胸に、歴史を刻むラストランの幕開けです」



（記者）

「沿道からは大きな声援そして、ランナーが力強く地面をたたく足音が響き渡ります」



（実況・外谷アナウンサー）

「1137メートルの吉野川大橋がランナーたちで埋め尽くされています。ランナーたち、思い全てを吉野川大橋にぶつけていきます」



❝7375人が出走❞



❝現行のコースは2026年が最後❞



（沿道からの声援）

「頑張れ」

「ファイト」



（実況・外谷アナウンサー）

「背中を押すのは声援だけではありません。太鼓の音が心を震わせランナーたちの走る気力を上げていきます」

❝応援太鼓❞

❝チアリーディング❞



（ランナー記念撮影）

「こんなところ入ってもいいんですか？」

「ありがとうございます。」



❝南京玉すだれ❞



（沿道からの声援）

「頑張って。（犬）あっち向くの」



❝視覚障害者対象部門には16人エントリー❞

❝人形浄瑠璃❞

❝この日の最高気温18℃❞



❝水で身体を冷やす選手も❞



（ランナー）

「楽しみにしていました」



❝半田そうめん❞



（ゲストランナー・小林祐梨子さん）

「これ食べたらいくらでも走れます」



（記者）

「生き返りました？」



（ランナー）

「生き返りました。スタート時点から半分死にかけているから」

（実況・小玉アナウンサー）

「先頭は國行です、先頭は國行麗生。今、國行がフィニッシュ、國行麗生がとくしまマラソン2026を制しました」

（実況・小玉アナウンサー）

「今、女子の最初の選手、廣川フィニッシュです。廣川風佳、京都府出身。女子の選手最初のランナーがフィニッシュしました」



（氏師アナウンサー）

「一般的にランナーのみなさんが疲労のピークを感じるのは、30～35キロの地点と言われています」

「笑顔の人もいるが、やはり険しい、苦しい表情をしている方が多くいらっしゃいます」

「ランナーのみなさんに、少しでも足を進めてもらおうと、先ほどから聞こえている陽気な音楽、聞こえますか」

❝スティールパン❞

（豊成アナウンサー）

「5・4・3・2・1、今、第4関門が閉鎖となりました」



❝関門閉鎖後も最後まで走った❞



（豊成アナウンサー）

「ここまで走ってどうでしたか？」



（ランナー）

「私病み上がりで手術してすぐで、本当は出場するか考えたが、最後のコースいうことで精いっぱい走れるところまで走ってみようと」

「練習は0メートル、よくここまで来れたと思う。自分なりに満足している」



❝足を引きながら懸命に歩くランナーも…❞



（ランナー）

「また来年頑張ります」



（記者）

「足を痛めた最終ランナー。バスに収容されていきます。お疲れ様でした」



❝海外ランナー過去最多（407人エントリー）❞



❝制限時間内の完走者❞

（完走者は）

「景色がよくて走りやすコースだなあって改めて思いました」



（完走者は）

「素晴らしいレースで素晴らしい人たち、このレースにとても満足しています」



（完走者は）

「応援のおかげで元気が出て、無事完走できました」

ランナーのみなさんお疲れさまでした。