20日、スーパー戦隊シリーズ50周年の集大成として、Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が公開された。1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』から始まった半世紀の歴史を祝う、ファン待望の一作だ。

だが、そんな記念日にある動きが――。

「公開日となった20日に今森茉耶さん（19）と思われる人物のアカウントが、インスタグラムに初投稿したと『ねとらぼ』が報じています。名前は“今森まや”。《今後の活動については、自分の中で強く志す目標ができた》とし、活動を再開すると読める内容を綴っています」（スポーツ紙記者）

投稿は犬のみが写る写真を載せ、今森の近影と思われる写真をアップ。

「アカウント名は『育成今森』。自己紹介欄には『宅建今森』と記されており、明言はしていませんが宅地建物取引士の資格取得を目指すということで、それが“第二の人生”ということなのか、現状は不明ですね」（芸能記者）

今森は’23年の『ミスマガジン』でグランプリを獲得。グラビアアイドルとして人気を博し、’25年放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）では一河角乃／ゴジュウユニコーン役に抜擢された。50周年という節目を飾る戦隊のヒロインだった。

「しかし’25年11月、所属事務所sejuが今森さんの未成年飲酒を公表し、即日で契約解除となりました。放送中だった『ゴジュウジャー』は途中降板。すでに撮影済みで時間的な余裕もなかったため、かなり強引で不自然な編集で今森さんの存在を消した形で放送されました。テレビ朝日は再発防止策として出演者への研修を発表するなど大きな騒動となりました」（前出・芸能記者）

’25年夏に公開された同作の劇場版にも今森は出演。テレビシリーズでも物語の中核を担うキャラクターだった。

「途中で演者が変わるというのは戦隊シリーズでも極めて異例のこと。50年の歴史に泥を塗ったも同然です。そんな今森さんが『ゴジュウジャー』の劇場版の公開日にわざわざ合わせて復帰宣言を本当にしたとなれば……信じがたい行為ですよ」（制作会社関係者）

契約解除から約5カ月。今森と思われるアカウントの投稿ではファンへの感謝を述べつつ、不祥事についてはこう記した。

《1番多く寄せられる意見として、当時のことを説明してほしい。といった類のご意見をいただきます。申し訳ありませんがその件に関して今後触れることはできません。》

同投稿のコメント欄は案の定、賛否が飛び交う事態に。

《正直復帰が早すぎて、大して反省してないんだろうなぁという印象でしかないです。》

《よく戻って来れたな あと、あの件を説明しないのは意味不明》

《犬の写真投稿できるのがすごいと思う。全く反省してませんね、、ゴジュウジャーのスタッフ、キャスト、いるかわからんけどファンが本当にかわいそう》

報道通り、今森本人の投稿であるならば、あまりにも無神経と言わざるを得ないだろう。