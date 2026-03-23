N・フォレストを“114日”で解任されたショーン・ダイシを招聘か？ グラスナー退任迫るクリスタル・パレスが新指揮官の交渉を計画
日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは来シーズンの新指揮官探しに引き続き尽力している。
現在の指揮官であるオリヴァー・グラスナーは今シーズン限りでチームを離れるため、クラブは次の監督を選定する必要があるなか、英『GIVEMESPORT』によると、ショーン・ダイシ氏が候補に挙がっているようだ。
パレスはボーンマスのアンドニ・イラオラも次期指揮官候補に入れているが、同監督はトッテナム、さらに最近はアスレティック・ビルバオとの関係も噂されるなど、争奪戦が予想されるため、パレスは招聘が難しいと考えている模様。
ダイシ氏は昨年10月にノッティンガム・フォレストの指揮官に就任したが、立て直すことができず、就任からわずか114日で解任されてしまった。
フォレストでは失敗に終わるもプレミアでの実績があるダイシ氏。英『Football Insider』はイゴール・トゥドールを解任した場合、トッテナムが同氏に残留争いを託す可能性もあると伝えており、監督として戻ってくる日も近いかもしれない。