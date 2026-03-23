クルマに付いてる「謎のバイザー」何のため？ 無くても大丈夫？

2026年3月も後半に入り、春の行楽シーズンが近づいていますが、一方で連日のように報じられるガソリン価格の異常な高騰は、ドライバーにとって深刻な社会問題となっています。

そのため、少しでも燃費を良くして燃料代を節約しようと、カーエアコンの使用を極力控え、窓を開けて外の風を取り入れながら走行する人が増加すると予想する声も。

【画像】超カッコイイ！ これが斬新な「高性能ドアバイザー」です！（10枚）

そんな節約志向が高まる現在の交通環境において、クルマの窓の上部に装着されている「ドアバイザー」というパーツの存在価値が、いま密かに再評価されています。

サイドウインドウに覆いかぶさるように取り付けられたドアバイザーは、家屋の「庇（ひさし）」と同じような役割を果たすアイテムです。

もともとは、カーエアコンがまだ普及していなかった時代に、雨の日でも車内を換気し、暑さを和らげるための工夫として日本で誕生しました。

最大のメリットは、何と言っても雨天時でも雨水を車内に吹き込ませることなく、窓をわずかに開けて換気ができる点にあります。

実はこの換気能力は、単なる隙間風のレベルではありません。

走行時の風圧を利用した流体力学のメカニズムが働いており、前方から流れてきた空気がバイザー内側の空気を巻き取って後方へ流れることで、車内の空気が強制的に吸い出される仕組みになっています。

そのため、雨天時だけでなく晴天時であっても、効率よく車内の空気を入れ替えることができるのです。

ガソリン代を節約するためにエアコンを切り、窓を開けて走る機会が増えている現代のドライバーにとって、天候を問わず快適に車内を換気できるドアバイザーは非常に頼もしい存在と言えます。

また、これからの暑くなる季節に向けても役立ちます。

炎天下にクルマを駐車する際、窓を完全に閉め切ってしまうと車内は異常な高温になりますが、ドアバイザーに隠れる範囲で窓を数センチだけ開けておけば、熱気を逃がすことができます。

外からは窓が開いていることが分かりにくく、隙間から手を入れてロックを解除するのも困難なため、防犯性を保ちながら温度上昇を抑えられるという大きなメリットがあります。

これもまた、走り出しのエアコン負荷を減らし、燃費向上に貢献するポイントです。

一方で、ドアバイザーにはデメリットも存在します。

「ドアバイザー」のデメリットとは!?

ドアバイザーを「クルマのスタイリングを損なう」と感じる人や、洗車時に窓の上部が洗いにくい、高速走行時に風切り音が発生するといった理由から、「いらない派」のドライバーも少なくありません。

特に近年は喫煙者の減少やエアコン性能の向上もあり、新車購入時の装着率は以前に比べて減少傾向にありました。

しかし最新のドアバイザーは、こうした弱点を克服しつつあります。

流体力学のメカニズムを利用し、前方から流れてきた空気が車内の空気を巻き取って後方へ流す、高機能なバイザーも存在！

ボディラインに沿ったフラットでスタイリッシュなデザインが増え、風切り音も徹底的に抑えられています。

さらに一部のメーカーからは、単なる雨除けの枠を超え、空気の流れを整流して走行安定性やステアリングの応答性を向上させる「空力パーツ」としての機能を持たせた高機能なバイザーも登場しています。

もし、現在乗っているクルマにドアバイザーが装着されておらず、改めてその機能性に魅力を感じたのであれば、後から取り付けることも十分に可能。

正規ディーラーに相談して純正品を取り寄せてもらうほか、カー用品店やインターネットショップで社外品を購入することもできます。

取り付け自体は両面テープと固定用ビスで行うのが一般的で、構造もシンプルなため、工賃を節約するためにDIYでの装着にチャレンジしてみるのも良いでしょう。

※ ※ ※

ガソリン価格の高騰により、クルマの運用コストをいかに抑えるかが問われる今。

エアコンに頼りすぎず、自然の風を賢く利用して快適なドライブ環境を作るドアバイザーは、現代のニーズに見事に合致した実用アイテムです。

その役割を改めて見直してみると、あなたのカーライフが少しだけ豊かでエコなものに変わるかもしれません。