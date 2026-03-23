全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・都立家政のラーメン店『食堂七彩』です。

江戸甘味噌の上品な甘みとコクを感じる伝統の味

仙台や信州と同じく東京にも土着の味噌がある。それが「江戸甘味噌」。震災や戦争を経て蔵はほぼ消失してしまったものの、わずかに残った伝統の味をこの場所からラーメンで発信している。

Tokyo味噌1200円（味玉＋250円）

『食堂七彩』Tokyo味噌 1200円（味玉＋250円） 塩分は控えめで甘みとコクでスープ芯を通す。麺量も「大」（250g）まで同料金というのも頼もしい

丼になみなみのスープは濃い茶色。ストロングな味を想像していたら肩透かしを喰らった。まず舌を包むのは品のいいまろやかな甘み。続くほのかな渋みや米麹の熟成香が、親鶏や薩摩本枯節、伊吹イリコを煮込んだダシとスムーズに調和する。

存在感ある麺は自家製でしかも手打ち。なめらかな啜り心地から噛むほどに小麦の風味が立ってきて、それがまた味噌の風味を広げてくれる。江戸の庶民がどじょう汁や田楽で楽しんだというこの味噌も、今じゃこんなにも洗練された味わいに。

東京が生んだ味噌ラーメンがここにある。

『食堂七彩』店長 三次馨さん

店長：三次馨さん「酒のおつまみになるサイドメニューも豊富です」

『食堂七彩』

都立家政『食堂七彩』

［店名］『食堂七彩』

［住所］東京都中野区鷺宮3-1-12

［電話］03-3330-9266

［営業時間］11時半〜15時、18時〜翌1時、土・日・祝：11時半〜20時半

［休日］火

［交通］西武新宿線都立家政駅北口から徒歩2分

撮影／大西陽（一福）、小島昇（食堂七彩、あさひ町内会）取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、2種類のソースで炒めた「ソース炒飯」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

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