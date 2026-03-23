ブンデスリーガ 25/26の第27節 アウクスブルクとシュツットガルトの試合が、3月23日03:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ニコラス・ナーティ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。シュツットガルトのデニス・ウンダブ（FW）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

さらに29分シュツットガルトが追加点。ニコラス・ナーティ（MF）のアシストからティアゴ・トマス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに31分シュツットガルトが追加点。マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）のアシストからニコラス・ナーティ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

アウクスブルクは後半の頭から3人が交代。エルビス・レジュベツァイ（MF）、ノアカイ・バンクス（DF）、ロドリゴ・リベイロ（FW）に代わりアントン・カデ（MF）、アーサー・シャベス（DF）、ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）がピッチに入る。

57分、アウクスブルクのファビアン・リーダー（MF）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

しかし、58分シュツットガルトが追加点。デニス・ウンダブ（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

65分、アウクスブルクが選手交代を行う。アンノア・マッセンゴ（MF）からクリスティヤン・ヤキッチ（MF）に交代した。

70分、シュツットガルトは同時に2人を交代。チェマ（MF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）に代わりアタカン・カラゾル（MF）、ラモン・ヘンドリックス（DF）がピッチに入る。

71分、アウクスブルクのアントン・カデ（MF）がゴールを決めて2-4と2点差に詰める。

81分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ロレンツ・アシニョン（DF）、ティアゴ・トマス（FW）に代わりヨシュア・バグノマン（DF）、エルメディン・デミロビッチ（FW）がピッチに入る。

83分シュツットガルトが追加点。デニス・ウンダブ（FW）のアシストからエルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールで2-5。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。シュツットガルトが2-5で勝利した。

なお、アウクスブルクは78分にディミトリス・ジャンヌリス（DF）に、またシュツットガルトは63分にニコラス・ナーティ（MF）、68分にチェマ（MF）、77分にロレンツ・アシニョン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 05:40:35 更新