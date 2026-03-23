「アジア最強は色褪せた」と皮肉の韓国メディア、日本代表メンバーの“25／28”に唖然！「ほぼ全員が…」 一方で「伝説級の１軍はいつ戻るのか」とチクリ
日本代表は３月に現地３月28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。
サッカーダイジェストWebでは、その招集メンバーを予想する記事を掲載。遠藤航、南野拓実、久保建英、長友佑都、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝、高井幸大らが選外なると予測した。
この記事に反応した韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「これでワールドカップ優勝できるだと？ アジア最強というスピリットは色褪せてきている」と皮肉った。
そして、19日に発表された英国遠征のメンバーは、上記に挙げた選手のうち、伊藤以外はやはり選外となった。それでも、28人中25人が欧州組という充実の陣容で、冨安健洋が１年９か月ぶりに復帰するという嬉しいニュースもあった。
これを受けて、『スポーツ朝鮮』は「伝説級の１軍はいつ戻ってくるのか？ 南野、遠藤、久保を欠く日本代表、三笘、冨安は復帰」と伝え、「28名中Jリーグ所属はわずか３人、ほぼ全員が欧州リーグ所属だ」と驚嘆した。
「ワールドカップ制覇を目指す日本代表は、欧州リーグ所属選手を主体に構成されたメンバーを招集した」
「フィールドプレーヤー25名のうち、Jリーグ所属は佐藤龍之介のみで、残りはヨーロッパを拠点としている選手たちだ」
一方で「問題は負傷者だ。攻撃の中心である南野と、中盤の要であるキャプテンの遠藤は、負傷によりワールドカップ出場への望みが事実上絶たれた。さらに、チームの精神的支柱である長友をはじめ、板倉、町田、高井、久保といった選手たちも怪我に苦しんでいる」と指摘している。
それだけ、故障者が続出しながらもこれだけの陣容を揃えられるとことに、やはり驚きはあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
サッカーダイジェストWebでは、その招集メンバーを予想する記事を掲載。遠藤航、南野拓実、久保建英、長友佑都、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝、高井幸大らが選外なると予測した。
この記事に反応した韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「これでワールドカップ優勝できるだと？ アジア最強というスピリットは色褪せてきている」と皮肉った。
これを受けて、『スポーツ朝鮮』は「伝説級の１軍はいつ戻ってくるのか？ 南野、遠藤、久保を欠く日本代表、三笘、冨安は復帰」と伝え、「28名中Jリーグ所属はわずか３人、ほぼ全員が欧州リーグ所属だ」と驚嘆した。
「ワールドカップ制覇を目指す日本代表は、欧州リーグ所属選手を主体に構成されたメンバーを招集した」
「フィールドプレーヤー25名のうち、Jリーグ所属は佐藤龍之介のみで、残りはヨーロッパを拠点としている選手たちだ」
一方で「問題は負傷者だ。攻撃の中心である南野と、中盤の要であるキャプテンの遠藤は、負傷によりワールドカップ出場への望みが事実上絶たれた。さらに、チームの精神的支柱である長友をはじめ、板倉、町田、高井、久保といった選手たちも怪我に苦しんでいる」と指摘している。
それだけ、故障者が続出しながらもこれだけの陣容を揃えられるとことに、やはり驚きはあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！