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YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が「【ヤバい】無計画で旅行したら大急ぎで観光する羽目に...車好き女子のリアルはこんなもんだ！【MT女子の休日】」と題した動画を公開。愛知県名古屋市を中心に、愛車のSUBARU BRZで1泊2日のドライブ旅を楽しむ様子を紹介しました。



動画は、ランチに訪れたラーメン店「岐阜タンメン」での食レポからスタート。ニンニクが大好きだというりーちゃんは「めっちゃうまかった」と大満足の様子で、思わず替え玉も注文したと語ります。



その後、旅の目的である「峠ステッカー」を求めて、販売店の「古民家cafe 茶蔵」へ向かいます。しかし、お店の営業時間が15時までに短縮されていることが判明。その時点で時刻は14時43分、ナビの到着予定時刻は14時54分と、閉店まで残りわずかという危機的状況に。「やばい、間に合ってくれ！」と焦りながらも、車内ではユーロビートを流して気分を上げて運転します。



なんとか閉店5分前に滑り込みで到着し、無事に「三河湾スカイライン」と「三ヶ根山スカイライン」のステッカーをゲット。「なんとか間に合った」「めっちゃギリギリです」と安堵の表情を見せました。



その後はスーパーオートバックスに立ち寄ったり、翌日には「トヨタ産業技術記念館」を訪れたりと、名古屋観光を満喫。館内のカフェで限定カレーや「タイヤドーナツ」を味わったほか、車の仕組みをゲーム感覚で体験できる「テクノランド」でアトラクションを楽しみました。



車好き女子のリアルな休日が詰まった今回の動画。ドライブ旅行の楽しさとともに、無計画な旅ならではのハプニングも垣間見え、旅の計画を立てる際の参考になりそうです。