こずえ（篠原涼子）＆怜治（ジェシー）、“空白の10分”で脱獄狙う 『パンチドランク・ウーマン』第9話あらすじ
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）の第9話が、きょう22日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
第8話では、怜治が「あんたは俺を信じてくれて、危険を冒そうとまでしてくれている。それなのに、俺はあんたに何も返せない」とこずえに想いを伝える。その言葉を聞いたこずえは、自分を突き動かす“欲”の正体に初めて気づく。
第9話では、こずえの計画通り、拘置所では新しい監視システムの導入が決定。システム切り替えの際、すべての監視カメラと静脈認証が一時的に停止する、わずか“10分の間”に脱獄を狙うこずえは、計画を完璧にするために、その日に避難訓練の実施を提案する。
脱獄への準備が着々と進む中、計画に気付いた小柳太介（宇梶剛士）が、こずえに復讐するために動き出す。さらに、警察も脱獄の気配を察知。追い詰められていくこずえと怜治の脱獄は成功するのか。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
第9話では、こずえの計画通り、拘置所では新しい監視システムの導入が決定。システム切り替えの際、すべての監視カメラと静脈認証が一時的に停止する、わずか“10分の間”に脱獄を狙うこずえは、計画を完璧にするために、その日に避難訓練の実施を提案する。
脱獄への準備が着々と進む中、計画に気付いた小柳太介（宇梶剛士）が、こずえに復讐するために動き出す。さらに、警察も脱獄の気配を察知。追い詰められていくこずえと怜治の脱獄は成功するのか。