『CHEF-1グランプリ2026』山里亮太＆松下奈緒、前回に引き続きMCに決定
ABCテレビ・テレビ朝日系『CHEF-1グランプリ2026』（4月26日 後6：30〜7：50）のMCに昨年に引き続き、山里亮太と松下奈緒が務めると決定した。
【写真】ハンバーグに革命が起きた調理→完成の一品 豪華MC＆ゲストらも
料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」。優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみが出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝える。
グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指す。アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間に注目だ。
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料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」。優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみが出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝える。
グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指す。アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間に注目だ。