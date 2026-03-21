高校ラグビー部から即プロ契約を選んだ静岡ブルーレヴズPR本山佳龍

高校ラグビー部から即プロ契約という進路を昨春に選んだPR本山佳龍（けいたつ、静岡ブルーレヴズ）が、U20（20歳以下）日本代表に挑戦中だ。身長188cm、体重113kg。長崎南山高校時代から国際規格のサイズで注目された少年は、引く手数多の大学強豪からの誘いを蹴ってプロ選手の道を駆け出した。昨季は強化合宿で肩を脱臼して高校＆U20代表から離脱。初開催となる世界トップ16か国による「ジュニアワールドチャンピオンシップ」（6月、ジョージア）での世界デビュー、そしてその先に正代表での活躍を見据える19歳に、ティーンエージャーでのプロ挑戦を決めた思いとその未来図を聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

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居並ぶ大学エリート選手の中でも“小山”のように抜きんでた本山が、そのサイズとは対照的に小さな声で口を開いた。

「もう一度国を背負って、自分と同じ世代の代表として戦えるチャンスを貰えたことが、ものすごく嬉しいです。世界のトップの相手と自分がどこまで戦えるかを試すチャンスなので、大会メンバーに選ばれたいですね」

雄弁さはないが、訥々と言葉を紡ぐように語るのがFW第一列らしい。話したい事は数多あるが、言葉にするのは控え目だ。そんな口調で、まだ候補合宿段階ではあるが、3か月後に迫るユース世代のワールドカップ（W杯）への思いを語ってくれた。高校生だった昨年も高校日本代表と同時選出された本山だったが、今年も20歳以下という出場規約を満たすために再び招集された。本山自身にとっては昨年の合宿での怪我からの再挑戦にもなるが、U20代表にとっても今季からスタートする新たな国際大会を勝ち上がるためには貴重な戦力と期待される。

【ジュニアワールドチャンピオンシップ日程】

6/27 ニュージーランド戦 15:30（20:30）

7/2 イタリア戦 20:30（25:30）

7/7 スコットランド戦 15:30（20:30）

※カッコ内は日本時間、会場はすべてクタイシ

そんな可能性を持ち併せた本山が楕円球に出会ったのは小学2年生の時だった。

「家族とピクニックに行くような所にアメフトのゴールがあった。でも、長崎ではアメフトはほとんどやってないので、ラグビーだと決めたんです。長崎はラグビーが盛んですから。体も大きかったので、それを生かせるスポーツがやりたかったし、ちょっとした力でも友達を怪我させてしまうくらいだったから、あまりそういう気遣いやストレスなく出来るのがラグビーだと感じていました」

まさに怪童系には“あるある”の逸話だが、今も追い続ける夢はすでに10歳の時に決まっていた。

「小学校4年生の時に『二分の一成人式』というのがあったんです。成人式の半分、10歳になったので、4年生全員と親が学校の体育館に集まって、1人ずつ自分の将来の夢とかを発表するんです。僕はそこで、親に自分を育ててくれてありがとうという感謝と、ラグビー日本代表になるか大相撲で横綱になると話したんです。皆には笑われましたけど、今の自分を考えると徐々には近づいていっているなと思っています」

最初に桜のジャージーへの強い憧れを抱いたのは、本山が9歳になる年の秋だった。あの“ブライトンの奇跡”と呼ばれる2015年のW杯での日本代表の第一戦。過去2度の優勝を遂げ優勝候補の一角だった南アフリカ代表を、絶対不利という下馬評から打倒した世紀の番狂わせが本山少年の心を捉えた。二分の一成人式では子供らしい夢物語だと笑われたが、本人は至って真剣だった。その信念を貫き、人生のロードマップを自分自身で描き、“宣言”から9年後のいまU20世代のW杯への“麓”まで辿り着いた。

相撲部屋も勧誘 中学時代は九州大会優勝＆全国ベスト16の実績

本山が「横綱」も夢に掲げたのは、小学4年生から中学まで打ち込んだ相撲の影響だ。九州大会優勝や全国ベスト16という実績も残し、相撲部屋、強豪高校からも誘われたが、楕円球と同時進行で土俵に立ったのは1学年上の先輩から「必ずラグビーに役立つから」と誘われたのが理由だった。相撲の恩恵も相まって、ラグビープレーヤーとしての資質は、まさにそのサイズと鍛えられた体躯が示している。長崎南山高校を進路に選んだのは父、兄の母校だったこともあったが、「兄は野球部でしたが、その時にもラグビー部は花園に出ていたので、僕自身も南山に行きたいという気持ちでした」と振り返る。

生まれ育った長崎県東彼杵郡川棚町は、雄大な大村湾と急峻な山々に抱かれた風光明媚で穏やかな土地だ。そんな故郷の話になると表情が緩んだ。

「自然が沢山あって、自宅からは海もすぐ見えて山もある。そういうのんびりした所ですね」

長崎南山高までは電車で1時間を超える程の道程だったが、本山は大きな体を揺らしながら付属中学からの6年間通い続けた。部活を終えて帰宅すると午後10時頃になることもあったが、インタビューの中では自分の苦労より家族への感謝を何度も口にした。

「一番大変だったのは親だと思います。食事の用意だったり、早朝から夜まで。小学生の時も、学校が終わってから土日はラグビースクール、月水金曜日は相撲教室と、家から車で30分くらいの距離を送り迎えしてくれていましたから」

小学生時代から巨漢少年ではあったが、親からは恵まれた体と一緒に相手を思い遣る繊細さと大きなハートも授けられた。そんな恩恵を受けながら本山少年のラグビーに打ち込む日々が続いた。既に高校在学中にU17日本代表から桜のジャージーに袖を通し、U19代表でもアジアを舞台に経験を積んでいたとはいえ、高校からプロ契約という選択肢は大きな決断だ。そこには長崎南山高の恩師の存在が影響している。

南山高ラグビー部を率いる久保田一平監督の弟が、静岡BRの前身ヤマハ発動機ジュビロ時代にトライゲッターとして活躍したWTB伊東力だった。その縁もあり、静岡BRの選手が南山高校に指導会などで訪問した時に、破格のサイズの本山少年が注目された。高校2年の冬にチームから見学に誘われ磐田市の練習グラウンドを訪ねたことで、本山の胸中にそれまで考えてもなかった選択肢が浮かび上がった。

「この環境だと自分は強くなれると思いました。なので静岡BRに行くことを決めたんです。高2の花園（全国高校ラグビー大会）に出場する前、12月に見学しましたが、大会が終わった頃に決めたんです」

当時はまだ、多くの高校生同様に大学に進学してラグビーを続けようと漠然と考えていた高校2年生だった。リーグワンの強豪チームを見学して、怪我をしない範囲とはいえ練習に参加すること自体、そのギャップに物怖じしてもおかしくないはずだが、本山の受け止め方はかなりかけ離れたものだった。

「一緒に練習して、恐怖心というのはなかったですね。ポジティブに挑戦するという気持ち、自分がどこまでやれるのかという気持ちになりました。レベルや練習内容は高校とはかなり違うものでしたが、ここでやってみたいという思いになっていきました」

最終的な覚悟も、恩師のアドバイスが影響している。

「久保田監督からは『1％でも大学（ラグビー部）に行きたい気持ちがあるならプロには向いていない』と言われたんです。それだと覚悟が足りない。だから自分でもプロでやるという覚悟で決めました」

本山は2姉、1兄がいる4人きょうだいの末っ子だ。高校卒業直後に初めて長崎から遠く離れた静岡・磐田で、プロとしての生活に飛び込むことは大きな選択ではあったが、挑戦したい、自らを成長させたいという思いが不安と困難さを拭い去った。

実は大学にも在籍 セカンドキャリアとして思い描く教員免許取得のため

本山を「高卒」と書いてきたが、静岡BR入団と同時に静岡産業大学スポーツ科学部に入学した歴とした大学生だ。但し違いは、ラグビーとは関係なく入学して、授業が終われば部活や大学生らしい遊びもほとんどせずチームに戻りプロ選手としての生活にシフトしていることだ。朝6時半からのウェートトレ、昼過ぎから始まるチームミーティング→全体練習、FWのユニット、個人メニューを終えると、再びウェートトレというスケジュールを縫って講義に向かうのが日常だ。大学は仲間とエンジョイする場ではなく、自身がセカンドキャリアとして思い描く教員免許を取得する場と決めている。

本山を昨季に続き候補メンバーに選んだのはU20代表の大久保直弥ヘッドコーチ（HC）だ。サイズを生かしたフィジカル、とりわけボールキャリーの能力とスクラムが期待される本山だが、そこにもう一つ、指揮官がユース世代の強化に大きなプラス材料になると期待するのが、その異色の進路選択とキャリアにある。

「プロになろうと、何故そういう選択をしたか。理由を聞けば、皆が応援したくなる。自分が18歳、19歳だったらどうかと考えれば無理だったと思いますよね。現状のコンディションをみても、彼はもうブルーレヴズでシーズン中ですが、大学生の選手たちはオフなんです。本山の場合は仕事としてラグビーを選択して、なおかつ大学も通っている。そして今は、世界を目指してこういう（U20日本代表の）活動をしている。これからはこういう選択肢もあるということを、今の高校生、中学生が持てるのがいいと思います」

高校時代はバレーボールに打ち込み、法政大学でラグビーを始めた“遅咲き”のキャリアから日本代表の中心選手（LO）まで上り詰めた大久保HCだからこそ、尚更若い時からハイステージのラグビー環境で鍛えられることの重要さを理解している。イングランドでもニュージーランドでも、海外強豪国では高卒でプロへ進む選手が、むしろ多いのが常識だ。

日本の場合は社会全体が「先ず大学」という環境であるのと同時に、ラグビー界でも大学で経験値を積み、ポテンシャルを身に付けた選手だけがリーグワンでのプレーを許されるのが通常の道筋だ。その中でもテストラグビーで活躍が期待出来る一握りの選手が、プロとしての契約書を提示されている。本山以外のU20代表候補メンバーも、高校時代に花園常連校で活躍して強豪大学に進んだエリート選手たちで構成されている。

その一方で、大学一部リーグの強豪校でさえ、秋の各リーグ戦では3か月余りで7試合、つまり1.7週間に1試合しか公式戦が無く、同一リーグ（ディビジョン）内でのチーム間の実力格差もかなりある。大学選手権に進出しても1回負ければシーズンオフという、競技力向上の観点からは疑問のある環境でプレーしている。そんな境遇だからこそ、指揮官は本山の存在がフィジカルパフォーマンス以外の部分でも、チームに前向きな化学変化を起こさせる可能性を期待する。

「去年より成長しているのは、体というよりも思考でしょうね。周りの選手と考え方が違う。例えば練習前の準備もそうだし、自分自身が去年怪我したことから何を学んだか。科学や医療という部分ではリーグワンの方が進んでいます。大学はそこまで介入できていないこともありますが、本山を見ると自分の得た知識をしっかりパフォーマンスに同化させている。プロとしての取り組みをしているんです。彼のモデルというのは海外では当たり前ですから。このチーム（U20代表）は大学生が大半ですが、6月にはほぼプロのチームと戦うわけです。でも、それ（学生）を言い訳にしちゃだめなんです」

プロとしての取り組み方や姿勢を大学生にも落とし込む――。そんな指揮官の思いを受け止めるように、本山自身も静岡BRでの経験も踏まえて、U20代表というチームで自分がどう振る舞うべきかを認識している。

「技術的なところでは、社会人と比べると重さもそうですし、スクラムでPRとHOの体の寄せ（密着度）や、塊となる意識と違いは明らかにありますね。U20のような世代別で、他のチームから選手が集まるチームだと難しさもあります。でも、『自分が自分が』となったら、周りは絶対について来ないと思います。なので、一緒にスクラムを組むHOやPRの組み方に合わせて、それを尊重しながらこのチームとしての形を作っていくようにしていきたいです。そこは『レヴズだからこうする』というやり方はしないようにしながら、自分の経験を伝えたりしています」

高校時代に花園や他の大会で共に戦ってきた同世代のU20メンバーたちにも、自分の経験を押し付けることはせず、少しでもプロチームの取り組みや自分の経験を伝えたい。合宿では、本山から話を切り出さずとも同世代の大学生たちから、静岡BRでの練習方法や本山の経験を聞かれる時間があるという。

過去にも高卒でリーグワンチームに進んだ選手も皆無ではない。名門・東福岡高から埼玉パナソニックワイルドナイツ入りしたNo8/FL福井翔太は、日本代表として2023年W杯にも出場している。東海大大阪仰星高から豊田自動織機シャトルズ愛知に入団したSH高島來亜もU19、20日本代表に選ばれている。現在日本代表で活躍するLOワーナー・ディアンズ（スーパーラグビー・ハリケーンズ）、SO李承信（帝京大中退→コベルコ神戸スティーラーズ）も「高卒」という経歴ではあったが、李は大学途中から海外挑戦を模索し、ニュージーランド人の両親を持つディアンズは流経大柏高卒業の時点で既に日本人選手にはないラグビー選手としての身体的な成長をしていた選手だった。本山もU17から代表ジャージーに袖を通し、U19代表でもアジアを舞台に経験を積み、いよいよ世界規模の大会に初めて挑もうとしている。

チーム内から上がる「素材としては佐々木朗希くらいはある」の声

プロ選手として1年が過ぎようとしている。本山の挑戦を受け入れた静岡BRの藤井雄一郎監督は、こんな眼差しでこの“怪童”を見つめている。

「真面目にやってますよ。練習もそうだし、練習終わってからもずっとやってます。（プロ）チームの環境の中にいると、やはり伸びていくんです。セットプレーはウチは絶対なので、そこが出来るようになってくれれば、タックルは行きよるし、体もあるのでボールキャリーも結構自分から行くので、来年にはちょろちょろ出てくるんじゃないかな」

肩の怪我から復帰したのは昨年7月末。チームの始動に合わせるように練習に加わり、今季はまだ練習試合に途中出場で10分、15分程度のプレー時間ながら、本山自身一歩一歩リーグワンデビューへの準備を積み上げ始めている。

「D-Rocks（浦安）、トヨタ（ヴェルブリッツ）、ワイルドナイツ（埼玉WK）との練習試合に出ましたが、プレー時間は徐々に増えています。プロとして1シーズン経験を積んで、プレーに対する責任だったり、練習に対する気持ちや体作りの面では変わって来たと思います。技術的には、一番はスクラムの姿勢だと思います。最初の頃は（相手に）持ち上げられてしまっていたが、今はちゃんと組めるようになってきています。まだまだ押し負けないように体作りをしっかりやっている段階ですけど。公式戦に出るには、やはり先ずスクラムで負けないこと、後はボールキャリーでしっかり前に出られること、ディフェンスでもしっかり守り切れることが大事だと思います。体の当て方、ディフェンスならしっかりタックルに入る部分とかはまだまだなので、そこをしっかり出来ることがメンバーに選ばれるためには必要だと思います」

藤井監督は「来年は」と本山を長い目で見守っているが、本山自身は貪欲さもみせる。昨年は怪我による半年近い出遅れもあったが、20歳のHOシアレ・マヒナが今年1月17日の相模原DB戦で公式戦デビューを果たしたことは大きな刺激になっている。

「年齢は関係ないです。この前も、自分の1歳上のシアレがファーストキャップを掴んでいます。彼の出場で、更に年齢は関係ないと証明されたので、後は（自分が）やるだけです。ちゃんとチームに求められることをやって行ければチャンスは開けると思います」



U20での世界挑戦という目の前の大きな目標もある一方で、静岡BRでのデビューの先にあるのが正代表での挑戦だ。多くの関係者がこの“怪童”に期待するのは、24歳で迎えることになる2031年W杯以降の活躍だが、本人に来年のオーストラリア大会への意欲を聞くと、静かに頷いた。

「やはりフル代表に入ることは目標です。小さい頃からやってきたので、その夢を叶えたい。そのためにもレヴズで出場しないと。他の選手に対しても、ちゃんと筋の通った評価で（W杯に）出たいですね」

静岡BRで同じタイトヘッドPR（右PR）でプレーする35歳の重鎮、伊藤平一郎は、若き同僚をこう評価する。

「いずれチームの将来を背負っていく選手だと思っています。今は高校から上がって来たばかりで、ウチで試合に出るにはスクラム（が課題）だと思いますが、いいものを持っているし、めちゃめちゃトレーニングしてます。素材としては佐々木朗希くらいはありますね」

引き合いに出した佐々木は、ご存知の通り岩手・大船渡高に163kmの剛速球を投げ、千葉ロッテマリーンズを経てMLBロサンゼルス・ドジャースで活躍する怪物投手だ。ロッテ時代は破格のポテンシャルを秘めた将来の大器として徹底した育成プログラムの下で成長を続けて今の活躍がある。本山も、同じように未だ19歳という年齢で、国内最高峰のラグビー環境で育成される中で、その秘められたパフォーマンスを磨き上げている段階だ。原石の多くが大学での4年間でようやくリーグワンで戦える可能性を見せる成長のロードマップを、本山は高卒から直ぐに国内最高レベルのチームという育成・成長環境の中で進化を続けている。

そんな原石が、今季のターゲットに据えるのが6月のジュニアワールドチャンピオンシップであり、1シーズン目を迎える静岡BRでのリーグワンデビューだ。

「U20では、世代と国を代表してプレー出来ることに意義がある。そこで勝つことで新たな歴史が作れる。なかなか勝つのは簡単じゃないと思いますが、勝つことで新しい希望の光が作れるのかなと考えています」

自分自身でその光を掴めば、その先にあるのは正代表として挑むW杯だ。まだリーグワンデビューも果たしていない19歳と考えれば、まだまだ“絵空事”のようにも見える。しかし、9年前の「二分の一成人式」で誓った夢は、一歩ずつ現実へと近づいている。W杯イヤーに迎える本当の成人式。可能性満載の原石がどこまで輝きを放つのかを見守りたい。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。