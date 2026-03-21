LE SSERAFIMウンチェ、ノースリーブ×ミニスカから圧巻美脚輝く「小顔際立つ」「色白で綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が3月20日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を披露した。
【写真】19歳K-POP美女「小顔際立つ」脚線美輝くミニスカ姿
ウンチェはノースリーブミニスカートワンピース姿を公開。白のハイソックスに茶色のローファーを合わせたコーディネートでスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「圧倒的ビジュ」「小顔際立つ」「色白で綺麗」「可愛さの暴力すぎる」「スタイルレベチ」「オーラすごすぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「小顔際立つ」脚線美輝くミニスカ姿
◆ホン・ウンチェ、ミニワンピからスラリ美脚
ウンチェはノースリーブミニスカートワンピース姿を公開。白のハイソックスに茶色のローファーを合わせたコーディネートでスラリとした美しい脚が際立っている。
◆ホン・ウンチェの投稿に反響
この投稿にファンからは「圧倒的ビジュ」「小顔際立つ」「色白で綺麗」「可愛さの暴力すぎる」「スタイルレベチ」「オーラすごすぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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