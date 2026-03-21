女子からのLINEを既読スルーしてしまうシチュエーション５パターン
気になるカレにLINEで連絡したのに、既読スルーのまま放置されてしまったら、「私、何か悪いことしちゃったかな？」と心配になってしまうもの。男性がなんとなく既読スルーに振り分けてしまうのは、どのようなメッセージなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「女子からのLINEを既読スルーしてしまうシチュエーション」をご紹介します。
【１】「今何してる？」と聞かれても、特に何もしていなかったとき
「別にーって感じなので、なんとなく流してしまう」（10代男性）など、わざわざ返事をする必要はないと判断して、既読スルーすることもあるようです。確実に返信がほしいのであれば、「今日は予定ありますか？」「これから食事でもどうですか？」などと、具体的な回答を促すような書き方にしておきましょう。
【２】「生きる目的って何？」など、内容が深淵すぎて軽く返信できなかったとき
「話が重そうだなと感じたら、ひとまず様子を見ます」（20代男性）など、軽々しく返信するのがはばかられて、いったん保留にしているケースです。「相談事」で気を引くのは、男性と親しくなりたいときの常とう手段ですが、相手のタイプや自分との関係性を見極めるようにしましょう。
【３】「昼食なう」など、報告されてもリアクションのしようがなかったとき
「『だから何？』って返すわけにもいかないので、とりあえずスルー」（10代男性）というように、平凡な日常を報告したところで、興味を持ってもらえる可能性は限りなくゼロに近そうです。「５人前のデカ盛りカレーを完食した」など、耳目を引くようなトピックスがあったときのみ、「昼食なう」にも連絡の価値があるでしょう。
【４】「見て見てー！」と自撮りの加工画像が送られてきても、特に感想がなかったとき
「動物の顔っぽくなるアプリで加工した画像とか、どう答えるのが正解なんでしょうか」（20代男性）というように、コメントに困ってなんとなく既読スルーしてしまったパターンです。相手がどう受け止めるかはわからないので、自分の「おもしろネタ」を押し付けるのは控えておきたいところです。
【５】「暇だよー」と言われても、こっちはそんなに暇じゃなかったとき
「こっちがどうしてるのかなんて、考えてもいないんだなとイラッとくる」（10代男性）というように、一方的に「暇だ」と送っても、相手にも余裕があるとは限りません。何か大切な用事に取り組んでいるタイミングだと、既読スルーどころか怒りを買ってしまうおそれもあるので気を付けましょう。
こちらに悪気はなくても、コミュニケーションがすれ違ってしまっているのは事実なので、思い当たるものがあったら、なるべく改めるようにしましょう。（玉川きみか）
「別にーって感じなので、なんとなく流してしまう」（10代男性）など、わざわざ返事をする必要はないと判断して、既読スルーすることもあるようです。確実に返信がほしいのであれば、「今日は予定ありますか？」「これから食事でもどうですか？」などと、具体的な回答を促すような書き方にしておきましょう。
【２】「生きる目的って何？」など、内容が深淵すぎて軽く返信できなかったとき
「話が重そうだなと感じたら、ひとまず様子を見ます」（20代男性）など、軽々しく返信するのがはばかられて、いったん保留にしているケースです。「相談事」で気を引くのは、男性と親しくなりたいときの常とう手段ですが、相手のタイプや自分との関係性を見極めるようにしましょう。
【３】「昼食なう」など、報告されてもリアクションのしようがなかったとき
「『だから何？』って返すわけにもいかないので、とりあえずスルー」（10代男性）というように、平凡な日常を報告したところで、興味を持ってもらえる可能性は限りなくゼロに近そうです。「５人前のデカ盛りカレーを完食した」など、耳目を引くようなトピックスがあったときのみ、「昼食なう」にも連絡の価値があるでしょう。
【４】「見て見てー！」と自撮りの加工画像が送られてきても、特に感想がなかったとき
「動物の顔っぽくなるアプリで加工した画像とか、どう答えるのが正解なんでしょうか」（20代男性）というように、コメントに困ってなんとなく既読スルーしてしまったパターンです。相手がどう受け止めるかはわからないので、自分の「おもしろネタ」を押し付けるのは控えておきたいところです。
【５】「暇だよー」と言われても、こっちはそんなに暇じゃなかったとき
「こっちがどうしてるのかなんて、考えてもいないんだなとイラッとくる」（10代男性）というように、一方的に「暇だ」と送っても、相手にも余裕があるとは限りません。何か大切な用事に取り組んでいるタイミングだと、既読スルーどころか怒りを買ってしまうおそれもあるので気を付けましょう。
こちらに悪気はなくても、コミュニケーションがすれ違ってしまっているのは事実なので、思い当たるものがあったら、なるべく改めるようにしましょう。（玉川きみか）