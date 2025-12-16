ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > デカ盛りの撮影がなくなり材料が8kg余ったお店 来店を呼びかけ使い切… ラーメン・つけ麺 デカ盛り 飲食業界 話題のツイート J-CASTニュース J-CASTニュース デカ盛りの撮影がなくなり材料が8kg余ったお店 来店を呼びかけ使い切る 2025年12月16日 17時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 札幌市内の人気ラーメン店がXで来客を呼びかけ、反響を呼んでいる デカ盛りラーメンの撮影をする予定だったTV局からの連絡がないまま営業終了 店の苦境を知った客らが続々訪れて、余った材料8kgを使い切ったという 記事を読む おすすめ記事 「不審者すぎて滅WWWWW」佐野勇斗、街中での自撮りショットが話題に！ 「もはやハンターじゃんwww」 2025年12月15日 20時45分 【現役ドラフト】巨人→日本ハムの菊地大稀 原辰徳前監督からの言葉は「胸に響きます」 2025年12月11日 6時22分 倖田來未“明菜リスペクト”話題の「DESIRE」衣装姿に絶賛の嵐「ビジュアル最強」「可愛すぎます」 2025年12月11日 21時26分 香取慎吾、母のように寄り添ってくれた…いしだあゆみさんを語る「あの作品を乗り越える力になった」 2025年12月16日 6時0分 Ｇカップ・東雲うみ、上下ともに際どい！写真集撮影「たまんない」「そのビキニ装甲や良し」 2025年12月11日 15時34分