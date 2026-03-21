リフォームローン950万、銀行4社全滅です。年収500万・滞納なしで落ちる理由は？

年収500万円でもリフォームローン950万円が厳しくなる理由

まず押さえたいのは、950万円という金額自体が、無担保のリフォームローンでは重めだという点です。みずほ銀行のリフォームローンは上限500万円、三井住友銀行は最大800万円で、希望額が商品上限を超える時点で通りにくくなります。

一方で三菱ＵＦＪ銀行には1000万円以内の商品もありますが、利用条件が付く場合があります。つまり、年収500万円だから落ちたというより、申込先の商品条件と希望額が合っていない可能性があります。

また、審査では年収に対する年間返済額の割合も重視されます。住宅金融支援機構では、年収400万円以上は総返済負担率35％以下が基準です。年収500万円の場合、年間返済額の目安は175万円以下です。950万円を15年で借りると、金利2.5％で毎月約6万3000円、4％なら約7万円になります。

これだけを見ると無理のない水準に見えますが、住宅ローン、車のローン、カードの分割払いなどがあれば合算で見られるため、一気に厳しくなります。



滞納なしでも落ちる人に多い審査の見落としポイント

滞納がないことは大切ですが、それだけで審査に通るわけではありません。銀行は、現在の返済状況に加えて、勤続年数や収入の安定性、他社借り入れの残高、申し込み内容の妥当性も確認します。例えば勤続年数が短い、転職直後、自営業で収入の波が大きい、といったケースでは慎重に見られやすくなります。

さらに見落としやすいのが、信用情報に載るのは延滞だけではないという点です。クレジットやローンの契約内容、更新情報も審査材料になります。

完済済みの情報も一定期間は参照されるため、自分では問題がないと思っていても、申込件数が短期間に多い場合などは慎重に判断されることがあります。短期間に4社へ続けて申し込んでいるなら、その申し込み方自体が審査で不利に働く可能性も否定できません。



リフォームローンで4社落ちたあとに見直したい資金計画と申し込み方法

この段階で大切なのは、むやみに5社目へ進まないことです。まずは、希望額950万円が本当に必要かを見直し、自己資金を入れて借入額を下げられないか確認しましょう。工事内容を優先順位で分けて、急ぐ部分だけ先に行う方法もあります。借入額が下がれば、審査は通りやすくなります。

また、無担保のリフォームローンにこだわらず、住宅ローン利用中なら借り換えや一本化ができないかも検討したいところです。商品によっては、住宅取得やリフォームを一体で組める仕組みもあります。金利や返済期間の面で有利になる場合があり、月々の負担を抑えやすくなります。



リフォームローンに通すには金額と借り方を整理しよう

年収500万円で滞納がなくても、リフォームローン950万円に落ちる理由は十分にあります。特に大きいのは、商品上限を超えやすいことと、他の借り入れを含めた返済負担が重く見られることです。

だからこそ、原因を信用情報だけに絞り込まず、借入額、申込先、返済計画を一つずつ整理することが大切です。申し込み方を整えれば、結果が変わる余地はあります。焦って件数を増やすのではなく、通りやすい形に組み直してから再挑戦しましょう。



出典

株式会社みずほ銀行 みずほ銀行リフォームローン 商品詳細

株式会社三井住友銀行 フリーローン[リフォーム]

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ネットDEリフォームローン

住宅金融支援機構 フラット35 よくある質問 Q 年収による借入額などの制限はありますか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー