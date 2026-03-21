人馴れ訓練中の子猫ちゃん姉妹。「シャー」が挨拶代わりのようで…。

子猫ちゃんの可愛すぎる威嚇姿は68万回再生を突破し、「ごめん。かわいーのよー」「あらあらあら…まー！♡」「なんて可愛いシャー」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。

【動画：人馴れ訓練中の子猫姉妹→人間が近づいてくると…思わず笑ってしまう『可愛い反応』】

仲良し三毛猫姉妹

Instagramアカウント『ねこかつ預かりボランティア』に投稿されたのは、ボランティアさんのもとに預けられて約１ヶ月の子猫さんの姿です。動画に登場したのは、幼い三毛猫姉妹。色の薄い子が「カンロ飴」ちゃん、目の周りが黒い子が「黒飴」ちゃん。2匹はとっても仲良しで、よくぴったりとくっついているのだとか。

人馴れ訓練中だというカンロ飴ちゃんと黒飴ちゃん。ある日、いつものようにケージの中の姉妹を、ボランティアさんが見に行ったといいます。ケージを開けると、寄り添って寛いでいた姉妹が立ち上がり警戒の色を見せたそう。

「シャー」のご挨拶

「こっちに来ないでよ」というようにカンロ飴ちゃんが、ボランティアさんに向かって「シャー」をしたといいます。2匹ともボランティアさんを睨んでいたそう。まだまだ人間に対する警戒心が解けていない様子の2匹。小さな体で真剣に「シャー」をする姿がいじらしいです。

少し間を置いて、再びカンロ飴ちゃんによる長めの「シャー」が炸裂。真ん丸な目をパッチリと開いて、ボランティアさんを見ていたといいます。一方の黒飴ちゃんは少し眠かったようで、「シャー」はカンロ飴ちゃんに任せてウトウトしている様子だったのだとか。

少しずつ穏やかな表情に

ボランティアさんによると、姉妹は毎日のように「シャー」の挨拶を返してくれるそう。「シャーはご褒美」だというボランティアさん。真剣に「シャー」をする姉妹のことが、可愛くて仕方ないそうです。

その後、姉妹は少しずつ人馴れしていき、表情が穏やかになってきたといいます。手で触ることもできるようになったそう。

いつも寄り添い合って生きてきたカンロ飴ちゃんと黒飴ちゃん。2匹に「ずっとのお家」が決まり、幸せな猫生を歩んで欲しいと心から願うボランティアさんなのでした。

投稿には、「可愛いシャー、ありがとうございます」「日に日に顔が穏やかになってますよね～」「真剣なのに全然怖くないシャー！がほんと可愛すぎです」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『ねこかつ預かりボランティア』には、預かり中の保護猫さんの様子やずっとのお家に譲渡するまでの過程が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ねこかつ預かりボランティア』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。