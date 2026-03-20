瀬戸朝香「ダークにするなら思い切って」役作りで黒髪イメチェン「若々しい」「印象変わる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の瀬戸朝香が3月20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イノッチの49歳妻「ダークにするなら思い切って」印象ガラリのヘアカラーチェンジ
瀬戸は「次なる役作りのため黒髪にしました」と報告。「ダークにするなら思い切って黒寄りにするのがイイ感じ」と明かしている。公開された写真では、艶やかな黒髪スタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「若々しい」「印象変わる」「ダークな役ってことですか！？」「凛とした美しさが際立ってる」「イメチェン大成功ですね」「新しい役も楽しみ」といったコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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◆瀬戸朝香、役作りのため黒髪にイメチェン
瀬戸は「次なる役作りのため黒髪にしました」と報告。「ダークにするなら思い切って黒寄りにするのがイイ感じ」と明かしている。公開された写真では、艶やかな黒髪スタイルを披露した。
◆瀬戸朝香の黒髪姿に反響
この投稿に、ファンからは「若々しい」「印象変わる」「ダークな役ってことですか！？」「凛とした美しさが際立ってる」「イメチェン大成功ですね」「新しい役も楽しみ」といったコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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