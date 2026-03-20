イングランドサッカー協会（FA）は20日、3月のインターナショナルマッチウィークに臨むに臨む同国代表メンバー35人を発表した。



今回のワールドカップは8大会連続17回目の出場となるイングランド代表。そのワールドカップではグループリーグでクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同じグループに入り、1966年自国開催以来の優勝を目指す。イングラン代表は今月27日にウルグアイ代表と、そして31日には日本代表と、共に聖地『ウェンブリースタジアム』で対戦する。





チームを率いるのはトーマス・トゥヘル監督。今回のメンバーは現在バイエルンでリーグ戦30得点中のFWハリー・ケインをはじめ、MFデクラン・ライスやFWブカヨ・サカ、FWコール・パーマーらを順当に選出。負傷が心配されたMFジュード・ベリンガムも召集され、またトゥヘル監督就任後は代表チームから遠ざかっていたDFハリー・マグワイアや、MFコビー・メイヌーが復帰を果たした。以下、イングランド代表メンバーGKディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）ジェイソン・スティール（ブライトン）DFダン・バーン（ニューカッスル）マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）ルイス・ホール（ニューカッスル）エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン/ドイツ）ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）フィカヨ・トモリ（ミラン/イタリア）MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード/スペイン）ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）デクラン・ライス（アーセナル）モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）FWジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）エベレチ・エゼ（アーセナル）フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）ハリー・ケイン（バイエルン/ドイツ）ノニ・マドゥエケ（アーセナル）コール・パーマー（チェルシー）マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ/スペイン）ブカヨ・サカ（アーセナル）ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）