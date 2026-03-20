日本代表と戦うイングランド代表メンバーが発表 ケインにベリンガム、パーマーらタレント揃いの35人召集
イングランドサッカー協会（FA）は20日、3月のインターナショナルマッチウィークに臨むに臨む同国代表メンバー35人を発表した。
今回のワールドカップは8大会連続17回目の出場となるイングランド代表。そのワールドカップではグループリーグでクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同じグループに入り、1966年自国開催以来の優勝を目指す。イングラン代表は今月27日にウルグアイ代表と、そして31日には日本代表と、共に聖地『ウェンブリースタジアム』で対戦する。
以下、イングランド代表メンバー
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）
ジェイソン・スティール（ブライトン）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン/ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
フィカヨ・トモリ（ミラン/イタリア）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード/スペイン）
ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン/ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
コール・パーマー（チェルシー）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ/スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）