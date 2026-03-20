(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITが、2026年4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌であるJapan 3rd Digital Single「Bubee」を4月6日0時にリリースすることが発表された。

公開されたデジタルカバーには、ILLITならではの魔法少女感性が取り入れられている。楽曲のキラキラとした雰囲気をビジュアルで表現し、夢幻的で神秘的な雰囲気を醸し出している。各種SNSでは一部音源も解禁となった。

「Bubee」は渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲。作詞はJapan 1st Single ‘時よ止まれ’ 収録曲「Topping」に続きシンガーソングライターの乃紫(noa)が手がけた。また、今回は振付師の槙田紗子がSNSチャレンジの振付制作に参加。「Bubee」では、楽曲名の由来となった「Buddy」にちなみ、友人や恋人、家族など、誰かと2人で楽しめるチャレンジをテーマに制作されており、ペアごとのケミ（相性）に合わせてアレンジして楽しめるのもポイントだという。

「Bubee」が主題歌を務めるTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作の「魔法少女シリーズ」の最新作。過去には『魔法の天使クリィミーマミ』等が公開され、1998年以降 約28年ぶりのシリーズアニメ化となった。

ILLITは現在初のライブツアー＜ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’＞を開催中だ。日本では6月13・14日に愛知、20・21日に大阪、29・30日に福岡、7月18・19日に兵庫、23・25・26日に東京を巡り、5都市11公演を開催する。

■Japan 3rd Digital Single「Bubee」

2026年4月6日(月) 0:00(JST) 配信スタート (P)&(C) BELIFT LAB Inc. 【TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』】

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