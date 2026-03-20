イルミネーションの人気シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、2026年8月7日に日本公開されることが決定した。あわせて、「ミニオンの日」である3月20日にあわせた特別ビジュアル、特報映像、場面写真が一挙到着。4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。

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『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル超、日本円換算で約8,900億円超を記録するモンスター級の人気フランチャイズ。日本では『ミニオンズ フィーバー』が2022年公開の洋画アニメ興行収入ランキング1位を獲得しており、今回の新作にも大きな期待が集まりそうだ。

© illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved. © illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved. © illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved. © illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

特報では、原始時代から“最強最悪のボス”を求めてさまよってきたミニオンズが、なんと“映画の都”ハリウッドへたどり着く。撮影スタジオでは、バイキングたちの合戦シーンに巻き込まれながらも大暴れ。さらにミニオンズが“モンスター映画”を作ろうとした結果、召喚されるはずだった最強の怪物の代わりに、ミニオンよりもさらに小さな緑色のモンスター“グーミー”が現れる。今回もシリーズらしいハチャメチャな大騒動が待っていそうだ。

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「ミニオンの日」を記念して制作された特別ビジュアルには、巨大なモンスターの影が迫るなか、まるで撮影クルーのようにカメラを構えるミニオンズ3人の姿が描かれている。どうやら今回の舞台は、“映画の世界”そのもの。いつものいたずら好きなミニオンズが、どんなふうに映画作りの現場を引っかき回すのかも見どころになりそうだ。

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あわせて、ムビチケ前売券（オンライン）の購入キャンペーンもスタート。3月20日から3月22日までの3日間限定で、購入・応募者の中から抽選で320名に「特製缶バッジ」がプレゼントされる。また、公式Xでは「#ミニオンとの出会いキャンペーン」も実施され、参加者の中から抽選で15組30名にムビチケ前売券（オンライン）が当たる。

さらに映画公開にあわせて、各種コラボや新商品情報も続々公開。銀のぶどう「ミニオン in カンサイチョコバナナケーキ」、マンハッタンポーテージとの初コラボ、パパブブレのキャンディ、セガプライズのキングサイズぬいぐるみ、公式オンラインストア「MINIONS MALL」など、劇場外でも“ミニオンづくし”の夏になりそうだ。

脚本はブライアン・リンチ、ピエール・コフィン、監督はピエール・コフィン。配給は東宝東和。『ミニオンズ＆モンスターズ』は、2026年8月7日（金）より全国ロードショー。