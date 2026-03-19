桜井日奈子、サラシ×ショーパン姿で美腹筋披露「カッコいい！セクシー」「スタイル良すぎ」
俳優の桜井日奈子（28）が17日、自身のインスタグラムを更新。サラシとショートパンツ姿で美腹筋を披露した。
【写真】「カッコいい！セクシー」サラシ×ショーパン姿で美腹筋を披露した桜井日奈子
桜井は、自身が出演する映画『SAKAMOTO DAYS』の場面写真とオフショットを投稿。「どんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ、衣装部さんと持ち道具さんのプロフェッショナルも見どころです！」と宣伝した。
写真では、赤いサラシ風トップスにショートパンツを合わせたスタイルで、引き締まった腹筋が際立つ姿を披露。クールな表情やアクションシーンを思わせるポージングも印象的な内容となっている。
コメント欄には「腹筋がヤバいです」「気合い感じます」「カッコいい！セクシー」「スタイル良すぎ」「美しすぎる」「アクション楽しみ」などの声が寄せられている。
【写真】「カッコいい！セクシー」サラシ×ショーパン姿で美腹筋を披露した桜井日奈子
桜井は、自身が出演する映画『SAKAMOTO DAYS』の場面写真とオフショットを投稿。「どんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ、衣装部さんと持ち道具さんのプロフェッショナルも見どころです！」と宣伝した。
写真では、赤いサラシ風トップスにショートパンツを合わせたスタイルで、引き締まった腹筋が際立つ姿を披露。クールな表情やアクションシーンを思わせるポージングも印象的な内容となっている。
コメント欄には「腹筋がヤバいです」「気合い感じます」「カッコいい！セクシー」「スタイル良すぎ」「美しすぎる」「アクション楽しみ」などの声が寄せられている。