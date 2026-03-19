山形県教職員の人事異動が19日内示されました。新年度は新庄志誠館高校が新たに開校します。また、教育現場でも管理職に女性の登用が進んでいます。



新年度、県立高校では生徒数が減少していた新庄市の新庄北と新庄南が統合し、「新庄志誠館高校」として4月新たに開校します。

校長には大山建一新庄北高校長が起用されました。

このほか、県立夜間中学の2027年度の開校に向けて、専門的に準備に当たる担当を新たに設けます。

また、人事異動では公立学校の校長・教頭など管理職を務める女性教職員の割合が新年度は27.1％となり、今年度に比べて1.8ポイント増えて、過去最高となっています。

このうち、公立高校の校長の主な異動は次の通りです。

山形西高校長に森美千子新庄南高校長。

山形北高校長に矢野純嗣博物館副館長。

山形中央高校長に村上周市学校体育保健課長。

天童高校長に佐藤重実スポーツ振興課競技力向上・アスリート推進室長。

寒河江高校長に伊藤久敏高校教育課長。

村山産業高校長に阿部新吾長井工業高校長。

米沢興譲館高校長に舟山和彦博物館長。

米沢鶴城高校長に吉田武史高校教育課高校未来創造室長。

南陽高校長に赤井芳賀寿青年の家所長。

長井高校長に酒井孝庄内農業高校長。

酒田西高校長に斎藤恵美遊佐高校長。

このほか、山形市立商業高校長に猪又義則教職員課管理主幹が起用されました。

発令は4月1日付けです。