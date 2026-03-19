美麗-Bi-ray-が、2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館で開催される日本最大級のファッション&音楽イベント＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞に初出演することが決定した。

昨年ハリウッド映画の主題歌に抜擢され、YOSHIKIプロデュース楽曲「Butterfly」にてデビュー。日本発のティーンボーカルグループとしては異例のスケールで海外展開している彼女たち。デビュー前には米国・ロサンゼルスドジャースタジアムにて開催されたMLB公式戦のセレモニーでアメリカ国歌斉唱を担当し、米国・南カリフォルニア日米協会(JASSC)主催の「116thAnniversary Dinner Gala」では日米文化交流と次世代アーティストとしての将来性が評価され、ライジングスター賞を受賞した。

美麗-Bi-ray-はGirlsAward初出演にあたり「今回、＜ガールズアワード＞という憧れの舞台で歌わせていただけることを、とても嬉しく思っています。貴重な機会をいただき、本当にありがとうございます！」とコメントを発表。さらに「私たちの個性やパワー、パフォーマンスの楽しさを会場の皆さんに届けられるよう、ドキドキしながらも全力で準備しています。当日は、皆さんと一緒に盛り上がりながら、私たち自身も思いっきり楽しみたいです！お会いできるのを楽しみにしています！！」と意気込みを見せた。

⼤型ファッションイベント初出演となる美麗-Bi-ray-が、GirlsAwardでどんなパフォーマンスを見せるのか、期待が高まっている。

■＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞

2026年4⽉18⽇(⼟) 国⽴代々⽊競技場第⼀体育館

開場13:00 / 開演14:30 (予定) テーマ：『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』

公式WEBサイト：https://girls-award.com/