『SBR』でディエゴ役に！ 石川界人が明かす、声を当てる際の“ジョジョ風味”とは

これまで第1部から第6部までがアニメ化され、来年で初回放送から15年が経とうとしている『ジョジョの奇妙な冒険』。3月19日、第7部となるアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』がついに幕を開ける。ディエゴ・ブランドー役の石川界人さんの思いを届けます！

人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」の優勝賞金は5000万ドル。アメリカ全土はもちろん、世界中から挑戦者が殺到し、その中にイギリス競馬界の貴公子とも呼ばれる天才騎手ディエゴ・ブランドーがいた。優勝候補の一人に挙げられ、本人もそのつもりでレースに臨もうとしている。

そんなディエゴを演じるのは石川界人さん。『黄金の風』（原作第5部）の出演経験もある石川さんが、ディエゴを演じるにあたっての気持ちや、『ジョジョ』の世界について語った。

僕は自分を出そうとするのではなく、全力を出し切るのみ

『ジョジョ』アニメシリーズでは、『黄金の風』で、ギャング組織「パッショーネ」の一員・サーレー役で出演したことがあります。この時に、声を当てる際の“ジョジョ風味”について教えてもらうことができたんです。

アニメのアフレコ現場では、台本で「〜している」を「〜してる」というように、口語的な言い方で演じることはよくありますし、そのことが受け入れられています。でも『ジョジョ』に関しては、台本に書いてある文字は余すところなく、その通りに発声することが重要だと教えられました。

だから、ディエゴ役のオーディションでも、台本に忠実に、息が続かなくなりそうになっても、絶対に言わなきゃいけないと思いました。実際には緊張しすぎて息が続きませんでしたが…。

台本に忠実であるということは、原作への忠実さの表れ。こういったところからも、原作へのリスペクトが感じられます。

ほかの“ジョジョ風味”でいえば、ファンの間では「〜じゃあないか」や、「てめええッ！」みたいな独特な言い回しをはっきりと言う言い方がよく知られています。もちろんこういったセリフも忠実に発声するのですが、脳内で聞こえる音は人それぞれ違うんじゃないかと思うんです。

聞こえる音が人によって異なるということは、発声される音にも違いが表れるはず。それが各キャラクターの差になり、多種多様な表現になっていく。それって、とても面白いなと思いました。

『ジョジョ』シリーズは、その世界設定やキャラクターごとの性格や心情がブレることなく、しっかりと明示されている作品です。僕なりに解釈したディエゴ像はありますが、それを頭の片隅に入れつつも、明示されたものに従って演じることによって、自然と『ジョジョ』の世界設定に合っていくのではないかと思いました。だから、僕は自分を出そうとするのではなく、全力を出し切るのみ。

ディエゴは冷徹な野心家で、勝つためには卑怯な手段もいとわないという人物。イギリス競馬界の貴公子とも呼ばれる天才騎手がアメリカまで来てこのレースに参加するわけなので、彼なりの目的や、成し遂げなければならない何かがあるはず。ディエゴが誇り高く一人でレースに挑んでいるので、僕自身も、他のレース参加者を演じるキャストのみなさんが現場でどう出てくるのかを感じ、楽しみながらディエゴを演じました。

ディエゴ・ブランドー

天才騎手で冷徹な野心家

イギリス競馬界の貴公子とも呼ばれる天才騎手で、レース優勝候補のひとり。上昇志向が強い。通称「Dio」。

現時点ではディエゴがどんなキャラクターか謎に包まれていますが、彼の存在感を出すことは意識していました。天才ジョッキーなのだから、知識や経験も多いはず。レースが長丁場になりそうなのもわかっているから、勝つために熱くなりすぎないという手段を選んでいるのかも、などと思いました。

『SBR』におけるディエゴの役割は、ジョニィとジャイロのライバルに近いのかな、と思っています。ライバルとの戦いとは、自分なりの正しさの証明。ジョニィとジャイロを演じる二人は僕とほぼ同世代ですので、レースで競い合うように、僕らも切磋琢磨できるいい関係を築けたと思えます。

ジャイロを演じる阿座上（洋平）さんとは共演の機会が多く、今回もよく話をしました。彼はジャイロの「ニョホ」というセリフをどう言おうか悩んでいたので、「本番で出てきたものが正解でしかないよね」と話していました。いざ、彼の「ニョホ」を聞いたら、この人こそがジャイロだ！ という説得力がにじみ出ていて、彼はすごい声優だと改めて思いました。ジョニィについても、物語の始まりを感じさせる、ワクワクするような声で、坂田（将吾）くんにしかできない演技。僕も、これからこの二人と競い合うのが楽しみです。

この作品の主人公はジョニィで、ジャイロはその相棒。アニメを見る方は彼らに感情移入したり、自己投影したりして好意的に受け止めるはず。でも、ディエゴにも感情移入してもらえるようなキャラクターになったらうれしいです。

このままアニメの物語が進めば、ディエゴという役について今の20倍は喋れるようになるはずなので、期待していてください！

石川界人

いしかわ・かいと 東京都出身。主な出演作に『ハイキュー!!』（影山飛雄）、『青春ブタ野郎』シリーズ（梓川咲太）、『カッコウの許嫁』（海野凪）など。

information

『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』

1890年のアメリカを舞台に、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」に参加するジョニィ・ジョースターとジャイロ・ツェペリの活躍を描く。3月19日からNetflixで世界独占先行配信。ⒸLUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会