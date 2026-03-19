ブルーノ・マーズ、エイベックスとグローバル音楽出版パートナーシップを開始

Avex Music Group LLC（本社：ロサンゼルス、CEO：Brandon Silverstein、以下：AMGL）は、世界的アーティストであるブルーノ・マーズ（Bruno Mars）とのグローバル音楽出版パートナーシップを開始する。

AMGLは、エイベックスが掲げる「avex vision 2027」におけるグローバル戦略の中核拠点。グローバル市場におけるクリエイティブ、ビジネス、カルチャーを横断的に結びつける役割を担っている。

本パートナーシップに基づき、AMGLは、ブルーノ・マーズによって制作される楽曲について、全世界における独占的な音楽出版管理を担う。ブルーノ・マーズが今後制作する全ての楽曲を対象とし、現行の出版契約が終了次第速やかに業務を開始するとのことだ。

ブルーノ・マーズは、グラミー賞を複数回受賞している世界的なシンガーソングライター、プロデューサー、パフォーマーであり、現代ポップミュージックを代表するアーティストの一人。

2026年2月には、約10年ぶりとなるソロアルバム「The Romantic」をリリースし、米国のアルバムチャート Billboard 200で1位を獲得。さらにリードシングル「I Just Might」もBillboard Hot 100で初登場1位を記録するなど、世界的に大きな話題を集めている。

現代においてもその人気は非常に高く、音楽配信サービス・Spotifyでは世界最多の月間リスナー数を記録するなど、グローバルな音楽シーンを牽引。同世代で最も文化的影響力のあるアーティストの一人として広く認識されている。

AMGLは、今回のブルーノ・マーズとのパートナーシップを通じて、同事業のさらなる成長を加速させるとともに、新たな機会の創出を目指していく。

【Avex Music Group LLC CEO Brandon Silverstein コメント】

ブルーノをエイベックスに迎えられることを大変嬉しく思います。今後も彼の素晴らしい楽曲をサポートしていけることを楽しみにしています。