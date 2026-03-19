人生がうまくいく人と、いつまで経っても何も変わらない人の「決定的な違い」とは？
やりたいことはとくにない。毎日ただ仕事・家事をしているだけであっという間に1日、1週間、1カ月が過ぎている。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうにふと、人生を立ち止まりたくなった人におすすめの1冊がある。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著） は、「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、1度きりの人生を心から満足のいくものにするための1冊。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
「何かきっかけがあれば人生はよくなる」と思い込んでいた
30歳のとき、私はずっと何かを待っていた。
宝くじが当たったら。
彼氏が結婚してくれたら。
何かが起きて初めて、人生が動き出すと思っていた。
公務員として安定した毎日を過ごしていたが、仕事にはおもしろみもなく、上司との関係は最悪。
「ここではない」という感覚だけがじわじわと積み重なっていた。
でも、プライベートは悪くなかった。趣味を通じて出会った彼氏がいて、そのコミュニティには友だちもたくさんいた。だから自分が変わる必要はないと思っていた。
ただ漠然と、「大きなきっかけさえあれば人生は変わる」と思っていた。
救世主を待つように、誰かが、何かが、私を変えてくれると信じていた。
人生を変えるのは「きっかけ」ではない
行動心理学とリーダーシップを研究し、これまで5万人以上と関わってきた池田貴将氏は、著書『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』でこう述べている。
当時の私は逆のことをしていた。
将来に漠然と不安を感じていたのは、「今の環境が悪いからだ」と思っていた。
うまくいっている人を見ては「あの人はきっと運が良いんだろうな。うらやましい」と心の中でつぶやくだけだった。
自分では何も動こうとせず、いつか訪れる「きっかけ」をただ待っていた。
でも本当は、待っている間も選択をしていた――「動かない」という選択を、毎日繰り返していたのだ。
「このままではいけない」と覚悟を決めたら、人生が動き出した
その後、結局仕事を辞め、彼とも別れることになった。
結婚できると思っていた未来は叶わず、30歳でニートになり、どん底だった。
「このままではいけない」と思い、初めて自分で動き始めた。
海外に出たり、上京して就職したり。きっと傍から見れば、遠回りに映ったにちがいない。
でも今、フリーランスとしてやっていけている。
「今日の選択」に目を向けることが、人生を変える最短の道
振り返れば、過去の選択はどれも間違いではなかったのかもしれない。
ただ、本書に書かれているように「人生はどこからかもたらされる幸運によって決まるのではなく、『日々の自分の選択』によって決まるのだ」ということを知っていたら、もっと早く動き出せていたかも、と思うのだ。
きっかけを待つことをやめ、「今日の選択」に目を向けること。
未来はいつも、今日どんな選択を積み重ねていくかで決まっていく。
本書は、そんな「人生を変えるための小さな習慣」を教えてくれる一冊だ。
（本稿は『人生アップデート大全』に関する特別投稿です）