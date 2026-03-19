阪神のドラフト1位・立石（創価大）が、同大の卒業式に参加した。“虎色”の黄色いネクタイでビシッと決めたスラッガーは、野球部の同級生らと再会を果たし、談笑。「プロになれると疑わずにやってきた4年間」と充実の大学生活を振り返った。母校を離れた今、次は森下組への“入社”を希望した。

「やっぱり（森下に）聞いてみたい。キャンプも少ししか話ができなかったので。早く自分が1軍に上がれるように頑張って、聞きたい」

森下から吸収したいのは「勝負強さ」だ。立石には持論がある。「勝負強さにはメンタルもあると思うんですけど、技術面が大きい。“チャンスに強い”とか、そういう言葉で片付けないように。クイックが得意だからとか、そういうのもある」。WBC準々決勝・ベネズエラ戦で一時勝ち越しとなる3ランを放った森下の勝負強さにも、技術的な裏付けがあるはず――。それを、学びたいのだ。

寮で時間ができれば読書にも励む。京セラ創業者・稲盛和夫著の「生き方」を読み、「行動を変えてみようと思えるきっかけになった」。様々な角度から知見を深めている。右脚肉離れから完全復活し、今度は1軍でしか感じ取れない学びを得たい。（松本 航亮）