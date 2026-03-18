鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第８話が１５日に放送された。残り２話。

幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）の妻早瀬夏海（山口紗弥加）が成り代わっていたことが判明。一連の不可解な事件は、合六亘（北村有起哉）の不正献金の捻出だったことが明かされ、真相の大筋が判明した。

一方で第３話では、その時点で存在するはずがない「早瀬陸にそっくりな男」が目撃されているとの意味深な描写があった。

早瀬儀堂（鈴木亮平２役）に後輩刑事２人が捜査報告した場面で、寺本恵土（中川大輔）が「市民から情報提供がありました」と切り出し、足立翼（蒔田彩珠）が「木更津市の運送会社に早瀬陸にそっくりな男が住み込みで働いているというタレコミです。公開捜査をしたばかりの頃は多かったのですが、久しぶりです」と伝えた。

寺本が「たぶん他人の空似でしょうけど」としつつ、２人で確認に行くと言い、早瀬儀堂が「情報提供…」と不思議そうな表情を浮かべていた。

ネットでも怒涛の伏線回収で大筋が判明した中で「忘れてる人が多いけど」「早瀬陸にそっくりな人が働いているってタレコミが回収されていないことが気になっている」「目撃された早瀬陸そっくりさんは？ただのそっくりさんでしたーって事ないよね？」「木更津の運送会社にいる早瀬陸によく似た人物←まじでなんだったんだ」「一体誰なんでしょうかね」「早瀬そっくりか男は誰がリブートしてるんだろう」「儀堂Ａ？」「聞いた時点で野呂ちゃん問い詰めますけどｗ」と指摘する投稿が集まっている。