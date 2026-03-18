Lienelリリイベ、超特急リョウガ＆サプライズゲスト駆けつける 初披露含む5曲パフォーマンス【Osyan】
【モデルプレス＝2026/03/18】EBiDANの6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が3月18日、東京・新宿住友ビル 三角広場にて1st EP「Osyan」リリースイベントを開催。MCを務めた超特急のリョウガとサプライズゲストが駆けつけた。
【写真】超特急弟分のリリイベにサプライズ登場した大物
イベント冒頭、今回のEPのリード曲であり、氣志團の綾小路翔が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」のミュージックビデオをサプライズで初解禁。ミニライブでは「声出しブロックメドレー」と銘打ち、自己紹介ソングの「We are Lienel!!!!!!」をはじめ、「親指☆Evolution！」「純情シンドローム」を次々と披露。ファンの熱いコールと共鳴する明るい楽曲群で、会場のボルテージを一気に引き上げていった。
続いて披露されたのは、EP「Osyan」の収録曲「Mirror」。大人びた情緒が漂うダンスナンバーで会場の空気をガラリと塗り替えた。挨拶を挟み、いよいよ最後に「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」をステージ初披露。ヤンキー文化のパッションを色濃く反映したディスコ風ポップチューンに、キャッチーな歌声とダンスを乗せ、集まったファンを終始魅了し続けた。
ミニライブを終え、一度メンバーが退場すると、今回のMCを担当するリョウガが登場。準備が整い、メンバーが改めてステージに上がると、EPについてトークを展開した。「Osyan」について「どんな時聴いてほしい？」という問いに、近藤駿太は「ツッパリたい時」と即答。高岡ミロは多くのジャンルが入っているため「どんな時に聴いていただいても必ず今の自分に当てはまる曲があると思います」とアピールした。そして、話題は綾小路が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」へ。綾小路が直々にディレクションに入ったレコーディングや初めて曲を聴いた感想などの話で盛り上がる中、リョウガの振りにより綾小路が“デコチャリ”でサプライズ登場。綾小路は、Lienelをプロデュースするにあたり「一番重きを置いたのは、氣志團の後継者です」と語っていた。（modelpress編集部）
M1.We are Lienel!!!!!!
M2.親指☆Evolution！
M3.純情シンドローム
M4.Mirror
M5.羅武が如く〜恋の風林火山〜
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【写真】超特急弟分のリリイベにサプライズ登場した大物
◆Lienel、新曲初披露
イベント冒頭、今回のEPのリード曲であり、氣志團の綾小路翔が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」のミュージックビデオをサプライズで初解禁。ミニライブでは「声出しブロックメドレー」と銘打ち、自己紹介ソングの「We are Lienel!!!!!!」をはじめ、「親指☆Evolution！」「純情シンドローム」を次々と披露。ファンの熱いコールと共鳴する明るい楽曲群で、会場のボルテージを一気に引き上げていった。
◆リョウガ、後輩・Lienelリリイベに登場
ミニライブを終え、一度メンバーが退場すると、今回のMCを担当するリョウガが登場。準備が整い、メンバーが改めてステージに上がると、EPについてトークを展開した。「Osyan」について「どんな時聴いてほしい？」という問いに、近藤駿太は「ツッパリたい時」と即答。高岡ミロは多くのジャンルが入っているため「どんな時に聴いていただいても必ず今の自分に当てはまる曲があると思います」とアピールした。そして、話題は綾小路が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」へ。綾小路が直々にディレクションに入ったレコーディングや初めて曲を聴いた感想などの話で盛り上がる中、リョウガの振りにより綾小路が“デコチャリ”でサプライズ登場。綾小路は、Lienelをプロデュースするにあたり「一番重きを置いたのは、氣志團の後継者です」と語っていた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.We are Lienel!!!!!!
M2.親指☆Evolution！
M3.純情シンドローム
M4.Mirror
M5.羅武が如く〜恋の風林火山〜
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